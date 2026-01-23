Мнение о том, будто простуду вызывает переохлаждение, встречается даже в наши дни, а ее лечение и вовсе окружено множеством мифов. Об ошибках людей при лечении простудных заболеваний рассказал терапевт А. Лаврищев.
Простудой в простонародье называют заболевание дыхательных путей, вызванное, как полагали раньше, переохлаждением организма. Сейчас ученые знают, что данное состояние вызвано вирусной (иногда смешанной с бактериальной) инфекцией дыхательных путей.
Какие ошибки в лечении простуды чаще всего делают люди:
Не вакцинируются. Сейчас вакцинация — единственный надежный метод профилактики гриппа и ковида. Важно понимать, что она эффективно работает на уровне популяции, однако у каждого отдельного человека только уменьшает риск инфицирования. Никогда не поздно привиться.
Используют противовирусные препараты. В настоящее время нет противовирусных средств, которые эффективно боролись бы с любыми ОРВИ. Да, препараты против гриппа и ковида существуют, но они не активны против остальных вирусов и использовать их можно лишь после получения положительного результата экспресс-теста на данные болезни.
Пьют антибиотики без показаний либо в профилактических целях. Нельзя пить такие препараты без сдачи соответствующих анализов и рекомендации врача.
Терпят высокую температуру при плохом самочувствии. Важно учитывать свое состояние. Если самочувствие ухудшается уже при 37,1, значит, нужно сбивать и такую температуру, если нормально переносится 38,6, можно не принимать жаропонижающие средства.
Не принимают препараты от простуды во время беременности и лактации. На самом деле мучиться в таких случаях необязательно. Сейчас есть множество медикаментов, которые не представляют опасности для беременных и кормящих. Так что нужно просто обратиться к хорошему доктору.
Оставить комментарий