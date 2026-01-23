Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Терапевт перечислил 5 ключевых ошибок при лечении простудных заболеваний 0 441

Дом и сад
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Терапевт перечислил 5 ключевых ошибок при лечении простудных заболеваний

Мнение о том, будто простуду вызывает переохлаждение, встречается даже в наши дни, а ее лечение и вовсе окружено множеством мифов. Об ошибках людей при лечении простудных заболеваний рассказал терапевт А. Лаврищев.

Простудой в простонародье называют заболевание дыхательных путей, вызванное, как полагали раньше, переохлаждением организма. Сейчас ученые знают, что данное состояние вызвано вирусной (иногда смешанной с бактериальной) инфекцией дыхательных путей.

Какие ошибки в лечении простуды чаще всего делают люди:

Не вакцинируются. Сейчас вакцинация — единственный надежный метод профилактики гриппа и ковида. Важно понимать, что она эффективно работает на уровне популяции, однако у каждого отдельного человека только уменьшает риск инфицирования. Никогда не поздно привиться.

Используют противовирусные препараты. В настоящее время нет противовирусных средств, которые эффективно боролись бы с любыми ОРВИ. Да, препараты против гриппа и ковида существуют, но они не активны против остальных вирусов и использовать их можно лишь после получения положительного результата экспресс-теста на данные болезни.

Пьют антибиотики без показаний либо в профилактических целях. Нельзя пить такие препараты без сдачи соответствующих анализов и рекомендации врача.

Терпят высокую температуру при плохом самочувствии. Важно учитывать свое состояние. Если самочувствие ухудшается уже при 37,1, значит, нужно сбивать и такую температуру, если нормально переносится 38,6, можно не принимать жаропонижающие средства. 

Не принимают препараты от простуды во время беременности и лактации. На самом деле мучиться в таких случаях необязательно. Сейчас есть множество медикаментов, которые не представляют опасности для беременных и кормящих. Так что нужно просто обратиться к хорошему доктору.
Читайте нас также:
#медицина #вакцинация #беременность #простуда #температура #лечение #антибиотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач рассказала, каким должен быть завтрак для длительного ощущения сытости
Изображение к статье: Федосеев день: что нельзя делать 24 января и другие традиции
Изображение к статье: День пирога: когда отмечается и какой пирог вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Изображение к статье: Можно ли похудеть при лепке снеговика?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
Изображение к статье: Вывоз нефтепродуктов из Латвии подозрительно подскочил
Бизнес
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео