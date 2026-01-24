Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наукой найдены свидетельства ужасной катастрофы немецкого народа 0 1159

Техно
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки, прусские.

А по бокам-то все косточки, прусские.

Около 12 000 человек были похоронены в 11 больших могильных рвах.

Археологи из Лейпцигского университета обнаружили в центральной Германии, недалеко от средневековой деревни Нойзес, крупное захоронение XIV века. Ученые предполагают, что это может быть одно из массовых захоронений жертв эпидемии чумы, известной как «Черная смерть», говорится в научном журнале PLOS One.

Исследование началось с изучения исторических хроник города Эрфурт, согласно которым в 1350 году, во время пика эпидемии в регионе, около 12 000 человек были похоронены в 11 больших могильных рвах за городскими стенами.

Современные методы, такие как георадарное сканирование и бурение, позволили обнаружить под землей структуру со смешанными отложениями и фрагментами человеческих костей. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что останки относятся к XIV веку.

Руководитель исследования Михаэль Хайн заявил, что полученные данные с высокой долей вероятности указывают на обнаружение одного из захоронений, описанных в Эрфуртских хрониках. Находка предоставляет ученым редкую возможность изучить демографические и социальные последствия одной из самых страшных пандемий в истории человечества.

Чума XIV века в Германии, часть «Чёрной смерти», была катастрофической пандемией, вызванной бактерией Yersinia pestis, которая пришла из Азии и через торговые пути достигла Германии в 1349 году, вызывая массовую смертность, социальные потрясения, рост фанатизма и религиозного нетерпимости, а также колоссальные демографические и экономические изменения. Потери населения были огромными, города обезлюдели, а последствия ощущались веками.

Читайте нас также:
#история #катастрофа #эпидемия #археология #пандемия #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
5
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самим нужен секрет. Иконка видео
Изображение к статье: Фото: SciTechDaily
Изображение к статье: Маск в Давосе предсказывает будущее с преобладанием роботов
Изображение к статье: Мы видим мир как будто через волшебные очки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео