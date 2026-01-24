Около 12 000 человек были похоронены в 11 больших могильных рвах.

Археологи из Лейпцигского университета обнаружили в центральной Германии, недалеко от средневековой деревни Нойзес, крупное захоронение XIV века. Ученые предполагают, что это может быть одно из массовых захоронений жертв эпидемии чумы, известной как «Черная смерть», говорится в научном журнале PLOS One.

Исследование началось с изучения исторических хроник города Эрфурт, согласно которым в 1350 году, во время пика эпидемии в регионе, около 12 000 человек были похоронены в 11 больших могильных рвах за городскими стенами.

Современные методы, такие как георадарное сканирование и бурение, позволили обнаружить под землей структуру со смешанными отложениями и фрагментами человеческих костей. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что останки относятся к XIV веку.

Руководитель исследования Михаэль Хайн заявил, что полученные данные с высокой долей вероятности указывают на обнаружение одного из захоронений, описанных в Эрфуртских хрониках. Находка предоставляет ученым редкую возможность изучить демографические и социальные последствия одной из самых страшных пандемий в истории человечества.

Чума XIV века в Германии, часть «Чёрной смерти», была катастрофической пандемией, вызванной бактерией Yersinia pestis, которая пришла из Азии и через торговые пути достигла Германии в 1349 году, вызывая массовую смертность, социальные потрясения, рост фанатизма и религиозного нетерпимости, а также колоссальные демографические и экономические изменения. Потери населения были огромными, города обезлюдели, а последствия ощущались веками.