Можно ли похудеть при лепке снеговика?

Дом и сад
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли похудеть при лепке снеговика?

Можно ли похудеть, играя в снежки? А при лепке снеговика? Погода пока благоприятствует зимним развлечениям.

Да, активные зимние развлечения способствуют сжиганию калорий, а вместе с тем потере веса. Как отмечает персональный тренер Иван ТЕРЕХОВ, во время игры в снежки, бегая, наклоняясь, активно махая руками, головой, можно потерять до 250 ккал за полчаса в зависимости от интенсивности физической нагрузки, веса. Важно при этом соблюдать технику безопасности, чтобы случайно не получить ушибы, синяки, а также переохлаждение организма, если снег попадет за шиворот.

То же касается и лепки снеговика: когда перекатываете большие шары из плотного снега, часто наклоняетесь, приседаете, то можно сжечь до 100-150 ккал за полчаса таких активных физических действий.

#безопасность #похудение #тренировки #здоровый образ жизни #калории
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
