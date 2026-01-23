Baltijas balss logotype
День пирога: когда отмечается и какой пирог вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Дом и сад
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: День пирога: когда отмечается и какой пирог вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Пирог — это универсальное блюдо, поэтому традиционные рецепты его приготовления можно найти практически в каждой стране. У этого блюда есть и своя дата в календаре: День пирога отмечается 23 января по всему миру.

 

Пироги известны с древнеримских времен, когда особенно популярным было блюдо с козьим сыром и медом. Искусство выпечки существует на протяжении многих веков и включает в себя множество начинок. Например, в рукописях XVI века упоминаются мясные пироги из слоеного теста. Они уже тогда символизировали домашний уют, и разнообразные пироги ставили на столы как в радостные, так и в печальные моменты.

Русские пироги, осетинские, французские киш и тарт, арабский мартабак и другие подобные блюда представляют собой различные вариации главного героя гастрономического праздника. Наилучший способ отпраздновать Всемирный день пирога — это встреча с близкими, во время которой вы сможете насладиться выпечкой вместе.

Интересные факты о пирогах:

В Англии первые пироги использовались как съедобная посуда для переноски еды. Внутреннюю начинку ели, а саму тестяную оболочку выбрасывали или отдавали бедным, так как она была жесткой и безвкусной.

Знаменитый английский политик и строгий пуританин Оливер Кромвель в 1644 году запретил пироги, считая их ярким проявлением язычества. Под запрет попала также рождественская выпечка.

Самый дорогой мясной пирог в истории был приготовлен в ресторане отеля Fence Gate Inn в Ланкашире. Начинка состояла из грибов «Синяя ножка», мацутакэ, черных трюфелей и говядины Вагю. Соус был приготовлен из винтажного вина Шато Мутон-Ротшильд урожая 1982 года. Блюдо украсили листьями съедобного золота. В 2005 году стоимость пирога составила 14 620 долларов. Его попробовали 8 гостей, разделившие стоимость. Этот пирог вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Оставить комментарий

Видео