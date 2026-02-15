Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Православные встречают Сретение Господне 0 1402

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Православные встречают Сретение Господне

В воскресенье, 15 февраля православные отметят один из самых лиричных праздников.

Для христианского мира Сретение — весьма значимое событие. В этот день исполнилось ровно 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, принесла Младенца в Иерусалимский храм, что посвятить Его Богу.

И в этот момент произошло то самое Сретение или встреча Младенца со старцем Симеоном, который очень ждал этого события.

История

По преданию, когда-то Симеон переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского языка на греческий и вдруг прочел: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Не Дева, а жена, подумал старец и хотел было так и написать, но ангел Божий остановил его, сказав, что отныне Симеон будет жить, пока не увидит Сына Господня, которого родит именно Дева.

Праведный Симеон жил очень долго — больше трехсот лет. Возможно, он даже устал от земного существования, но безропотно ждал исполнения воли Божией, находясь при храме.

И когда он увидел, как Мария с Младенцем восходит по ступеням обители, вышел навстречу. И восприняв Младенца из рук Марии, произнес свою знаменитую песнь:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

В переводе на русский это значит: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Отмечать Сретение начали еще в ранние века. А в VI веке в Византии его и вовсе сделали государственным праздником.

Православный христианин в день Сретения Господня обязательно идет в храм на литургию. По возможности исповедается и причащается.

Приметы

Считается, что на Сретение зима борется с весной. Если в этот день стоит мороз, то холода продержатся еще долго, а весна будет затяжной и прохладной.

Из-за непредсказуемости погоды наши предки в этот день старались не выезжать далеко из дома. Считалось, что если на Сретение в дорогу отправился, то не скоро воротишься.

Особый день поминовения усопших

Не забываем, что 14 февраля Церковь будет отмечать Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу.

Традиционно за неделю до начала Великого поста, в день перед Неделей (воскресеньем) о Страшном суде, христиане молятся Господу Богу с просьбой явить Свою милость ко всем усопшим христианам.

Именно поэтому в этот день Церковь молитвенно вспомнит всех умерших христиан, а в храмах будет отслужена особая Вселенская панихида.

Слово «вселенская» говорит о том, что в этот день поминаются усопшие чада всей Вселенской Православной Церкви. В какое бы время и в какой бы стране они не жили, если они были членами Православной Церкви, то за всех за них в этот день и будет молиться Церковь.

Мясопустной же эта суббота называется потому, что на следующий после нее день, в воскресенье, в последний раз перед Великим постом Устав разрешает есть мясную пищу.

Читайте нас также:
#история #религия #культура #традиции #христианство #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
4
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео