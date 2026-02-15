Baltijas balss logotype
Суровые будни рижской семьи – была измена, грядет развод: как суд поделит детей и кредиты? 6 1377

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суровые будни рижской семьи – была измена, грядет развод: как суд поделит детей и кредиты?

«У нас двое несовершеннолетних детей 3 и 8 лет. Квартира куплена в ипотеку. Ипотека оформлена на меня, половина уже выплачена (средства на погашение этой половины дали родители, есть подтверждающие документы).

Вторую половину вносил муж - перечислял мне деньги на счет, указывая цель платежа. После развода, я планирую оплачивать ипотеку самостоятельно. Продавать квартиру я не хочу. Может ли муж потребовать раздела квартиры, и обяжет ли меня суд вернуть мужу деньги, выплаченные им на погашение ипотеки?

И главный вопрос. Суд наверняка в своем решении оговорит право отца встречаться с детьми, могу ли я потребовать, чтобы встречи проходили вне его дома и «один на один» - чтобы с детьми не встречались ни его «подруга», ни другие его родственники?

Может ли в мою пользу сыграть роль обстоятельство, что именно действия мужа стали причиной развода?»

Рита Ольхова, присяжный адвокат (специализация - семейные споры, бракоразводные процессы, насилие в семье):

Совместный кредит

Если квартира была куплена в браке, она является совместно нажитым имуществом. Кредит также является общим, независимо от того, на кого из супругов он оформлен юридически.

Супруги являются равноправными собственниками квартиры и на равных несут ответственность за погашение кредита. Поэтому, если в случае развода супруг выставит условие - если жена хочет оставить квартиру за собой, она должна вернуть ему средства, внесенные им в счет погашения кредита, — он может претендовать на возврат определенной суммы. Однако это будет только часть той суммы, которую он внес через свой счет.

Приведу пример (разумеется, цифры условные): если вся сумма ипотеки составляет 10 тысяч евро, и пять тысяч уже погашены (из них 3 тысячи дали родители жены, а две внес муж), то при разводе жена должна будет вернуть ему только 1 тысячу. Это его условная половина оплаченного кредита на момент развода. Ведь если муж из своих доходов вносил платежи по кредиту, то жена тратила на семью какие-то свои доходы - а муж, соответственно, всем этим пользовался.

Но надо также понимать, что само недвижимое имущество не делится так однозначно. Наряду с суммой кредита существует еще и рыночная стоимость жилья, которую тоже надо учитывать. Все это разбирается по суммам и платежам в каждом конкретном случае - универсальной схемы тут нет. Причем все вышесказанное — только теория. На практике же необходимо будет все оценить, все проверить.

Не упусти свои возможности

Важный момент, который хочу подчеркнуть особо: правильно составленное исковое заявление. В гражданском процессе суд рассматривает только то, о чем его попросили. Допустим, истец попросил право собственности на половину имущества, и, если это не противоречит закону, ему и присудят это право собственности на половину имущества. Никакие другие варианты суд рассматривать не будет.

Но истец может при этом даже не подозревать, что по закону у него есть право не на половину, а на все имущество! Поэтому очень важно правильно составить иск, особенно ту часть, которая называется «lūgumi» («просьбы»). А также правильно и убедительно сформулировать аргументы. Понятно, что сделать это можно только с помощью квалифицированного специалиста, юриста или адвоката, который специализируется на такого рода делах.

Мама, папа, дети...

Следует понимать, что родители по отношению к детям имеют равные не только обязанности, но и права. Соответственно, в то время, когда папа проводит время с детьми, он имеет право проводить с ними время так, как считает нужным, и с теми людьми, общение детей с которыми он считает допустимым. Как, собственно, и мама.

Поэтому, если отец решит познакомить детей со своей новой подругой или решит, чтобы дети провели день с бабушкой и дедушкой (родителями отца) — мать детей не может в этом им препятствовать. И такое положение вещей будет сохраняться, если в какой-то момент не будет констатировано, что дети во время встреч с отцом подвергаются какому-то негативному влиянию со стороны взрослых - например, кто-то настраивает детей против мамы.

Если же мама заметит подобные «симптомы», ее задача — аккуратно, без давления наблюдать, как чувствуют себя дети после встреч с отцом, что они рассказывают. Хорошо бы, чтобы к этому моменту в детях была воспитана потребность делиться с мамой всем, что их беспокоит. Выспрашивать у детей напрямую — что ты делал у папы, что он (они) тебе говорили, куда водили, чем кормили, сколько заплатили и т. д. - мама не имеет права: это квалифицируется как эмоциональный контроль и относится к категории эмоционального насилия. Также мама не имеет права настраивать детей против отца и его окружения.

Таким образом, порядок встреч назначается, в том числе, и для того, чтобы отец имел возможность свободно общаться с детьми. А детям, в свою очередь, нужно научиться жить в разных обстоятельствах, и осознать, что, хотя мама и папа больше не живут вместе, оба родителя их любят и желают им самого лучшего.

Но, как уже было сказано выше, это — идеальная схема взаимоотношений после развода. В реальной же жизни исходить нужно из конкретных условий и обстоятельств.

Суду виднее

Если в суде в принципе поднимается вопрос о виновности второго супруга в супружеской измене, это необходимо тщательно доказывать, предоставив суду неопровержимые доказательства самого факта измены. Фотографии в соцсетях, смс-сообщения и прочее - что родне или знакомым могло показаться достаточно убедительным доказательством, суд может оценить иначе.

В данном случае измена относится к сфере взаимоотношений супругов (негативного). Суду же важнее то, что будет после развода: с кем останутся дети (решение об этом будет приниматься при непосредственном участии сиротского суда), какова будет сумма средств на их содержание, как будет делиться имущество, какой будет компенсация супругу за средства, которые он вносил за ипотеку и т. д.

Поэтому получить какие-то дополнительные «бонусы» за измену мужа, скорее всего не получится.

#спрашиваете — отвечаем #развод #ипотека #адвокат #семейные отношения #дети
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
(6)
  • A
    Aleha
    15-го февраля

    Просто опыт из жизни. История первая: папаша, будучи полицейским, неоднократно насиловал свою маленькую дочь. Во время суда оказывалось огромное давление на мать девочки и адвоката. В итоге этого ублюдка посадили и уволили задним числом. Отсидев слишком маленький срок за подобное, он потребовал встреч с дочерью. Что в итоге решил рижский сиротский суд? Что он отец, и имеет право на общение с дочерью. Не смотря на то, что ребенок пережил сексуальное насилие, кучу экспертиз у гинекологов, полиции, которая покрывала своего сотрудника и психологов. Это информация для пуйки под ником Anim. Вторая история: папаша, который якобы имеет такие же права на детей (опять для пуйки под ником Anim), регулярно детей избивал. Суд назначил встречи исключительно в присутствии психолога. Что сделал рижский сиротский суд? Отобрал детей у матери и поместил в приёмную семью, только на основании того, что у детей при виде папаши начинались истерики. Чеканутые в рижском сиротском суде вынесли вердикт, что мать недостаточно мотивирует детей на встречу с отцом, который их жестоко избивал. Если тебе, Anim, абсолютно плевать на судьбу и чувства детей, которых калечат отмороженные папаши, лучше не размножайся.

    3
    3
  • A
    Anim
    15-го февраля

    Ни ногой в проклятый ЗАГС. И даже никакого сожительства.

    3
    2
  • A
    Aleha
    15-го февраля

    Автору вопросов, настоятельный совет найти хорошего юриста именно по семейным делам. Внимательно читать отзывы, так как сейчас море разводил в этой сфере. И по возможности не связываться с рижским сиротским судом. Если есть возможность, задекларироваться в другом городе. И требовать экспертизу личности отца, а также при малейших жалобах от детей на его пассию, незамедлительно обращаться в полицию, в социальные службы, вплоть до омбудсмена. Моего сына новая мадам отца начала избивать с трёх лет. Спустя два года я добилась запрета приближаться ко мне и моему ребёнку. Но психика у сына уже была искалечена. Два года "юристки" из меня просто доили деньги, пока не попалась действительно профессионал. Она всё разрулила за несколько месяцев.

    3
    3
  • A
    Aleha
    15-го февраля

    Почему-то юрист не объяснил, что общение детей с отцом, это право детей на общение с отцом, а не с его новой пассией. Более того, что во время общения с детьми, отец несёт за детей полную ответственность, в том числе и уголовную. К счастью, у нас суды в основном очень адекватны, за исключением некоторых сиротских судов. И заявлять, что распроссы матери о том, как дети провели время и как себя чувствуют, это оказывается эмоциональный контроль, полный абсурд. Также как и совет, аккуратно наблюдать, если дети подвергались эмоциональному или физическому насилию. Огромный вопрос к компетенции этого "юриста".

    3
    3
  • A
    Anim
    Aleha
    15-го февраля

    "Почему-то юрист не объяснил"

    Может, потому, что отца тоже есть права?

    2
    2
  • A
    Anim
    Aleha
    15-го февраля

    "Почему-то юрист не объяснил"

    Может, потому, что У отца тоже есть права?

    2
    1
