«У нас двое несовершеннолетних детей 3 и 8 лет. Квартира куплена в ипотеку. Ипотека оформлена на меня, половина уже выплачена (средства на погашение этой половины дали родители, есть подтверждающие документы).

Вторую половину вносил муж - перечислял мне деньги на счет, указывая цель платежа. После развода, я планирую оплачивать ипотеку самостоятельно. Продавать квартиру я не хочу. Может ли муж потребовать раздела квартиры, и обяжет ли меня суд вернуть мужу деньги, выплаченные им на погашение ипотеки?

И главный вопрос. Суд наверняка в своем решении оговорит право отца встречаться с детьми, могу ли я потребовать, чтобы встречи проходили вне его дома и «один на один» - чтобы с детьми не встречались ни его «подруга», ни другие его родственники?

Может ли в мою пользу сыграть роль обстоятельство, что именно действия мужа стали причиной развода?»

Рита Ольхова, присяжный адвокат (специализация - семейные споры, бракоразводные процессы, насилие в семье):

Совместный кредит

Если квартира была куплена в браке, она является совместно нажитым имуществом. Кредит также является общим, независимо от того, на кого из супругов он оформлен юридически.

Супруги являются равноправными собственниками квартиры и на равных несут ответственность за погашение кредита. Поэтому, если в случае развода супруг выставит условие - если жена хочет оставить квартиру за собой, она должна вернуть ему средства, внесенные им в счет погашения кредита, — он может претендовать на возврат определенной суммы. Однако это будет только часть той суммы, которую он внес через свой счет.

Приведу пример (разумеется, цифры условные): если вся сумма ипотеки составляет 10 тысяч евро, и пять тысяч уже погашены (из них 3 тысячи дали родители жены, а две внес муж), то при разводе жена должна будет вернуть ему только 1 тысячу. Это его условная половина оплаченного кредита на момент развода. Ведь если муж из своих доходов вносил платежи по кредиту, то жена тратила на семью какие-то свои доходы - а муж, соответственно, всем этим пользовался.

Но надо также понимать, что само недвижимое имущество не делится так однозначно. Наряду с суммой кредита существует еще и рыночная стоимость жилья, которую тоже надо учитывать. Все это разбирается по суммам и платежам в каждом конкретном случае - универсальной схемы тут нет. Причем все вышесказанное — только теория. На практике же необходимо будет все оценить, все проверить.

Не упусти свои возможности

Важный момент, который хочу подчеркнуть особо: правильно составленное исковое заявление. В гражданском процессе суд рассматривает только то, о чем его попросили. Допустим, истец попросил право собственности на половину имущества, и, если это не противоречит закону, ему и присудят это право собственности на половину имущества. Никакие другие варианты суд рассматривать не будет.

Но истец может при этом даже не подозревать, что по закону у него есть право не на половину, а на все имущество! Поэтому очень важно правильно составить иск, особенно ту часть, которая называется «lūgumi» («просьбы»). А также правильно и убедительно сформулировать аргументы. Понятно, что сделать это можно только с помощью квалифицированного специалиста, юриста или адвоката, который специализируется на такого рода делах.

Мама, папа, дети...

Следует понимать, что родители по отношению к детям имеют равные не только обязанности, но и права. Соответственно, в то время, когда папа проводит время с детьми, он имеет право проводить с ними время так, как считает нужным, и с теми людьми, общение детей с которыми он считает допустимым. Как, собственно, и мама.

Поэтому, если отец решит познакомить детей со своей новой подругой или решит, чтобы дети провели день с бабушкой и дедушкой (родителями отца) — мать детей не может в этом им препятствовать. И такое положение вещей будет сохраняться, если в какой-то момент не будет констатировано, что дети во время встреч с отцом подвергаются какому-то негативному влиянию со стороны взрослых - например, кто-то настраивает детей против мамы.

Если же мама заметит подобные «симптомы», ее задача — аккуратно, без давления наблюдать, как чувствуют себя дети после встреч с отцом, что они рассказывают. Хорошо бы, чтобы к этому моменту в детях была воспитана потребность делиться с мамой всем, что их беспокоит. Выспрашивать у детей напрямую — что ты делал у папы, что он (они) тебе говорили, куда водили, чем кормили, сколько заплатили и т. д. - мама не имеет права: это квалифицируется как эмоциональный контроль и относится к категории эмоционального насилия. Также мама не имеет права настраивать детей против отца и его окружения.

Таким образом, порядок встреч назначается, в том числе, и для того, чтобы отец имел возможность свободно общаться с детьми. А детям, в свою очередь, нужно научиться жить в разных обстоятельствах, и осознать, что, хотя мама и папа больше не живут вместе, оба родителя их любят и желают им самого лучшего.

Но, как уже было сказано выше, это — идеальная схема взаимоотношений после развода. В реальной же жизни исходить нужно из конкретных условий и обстоятельств.

Суду виднее

Если в суде в принципе поднимается вопрос о виновности второго супруга в супружеской измене, это необходимо тщательно доказывать, предоставив суду неопровержимые доказательства самого факта измены. Фотографии в соцсетях, смс-сообщения и прочее - что родне или знакомым могло показаться достаточно убедительным доказательством, суд может оценить иначе.

В данном случае измена относится к сфере взаимоотношений супругов (негативного). Суду же важнее то, что будет после развода: с кем останутся дети (решение об этом будет приниматься при непосредственном участии сиротского суда), какова будет сумма средств на их содержание, как будет делиться имущество, какой будет компенсация супругу за средства, которые он вносил за ипотеку и т. д.

Поэтому получить какие-то дополнительные «бонусы» за измену мужа, скорее всего не получится.