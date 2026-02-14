14 февраля в православных храмах отмечают святого Трифона, считавшегося покровителем влюбленных, семейных людей и охотников на птиц. В народном календаре этот день называется Трифонов день. Ранее девушки обращались к святому с просьбой помочь встретить своего суженого, а супруги старались порадовать друг друга.

14 февраля в православных храмах воздают почести святому Трифону, который жил в III веке. По преданиям, он обладал даром исцеления и мог изгонять нечистую силу.

Этот дар, проявившийся еще в юности, способствовал обращению многих язычников в православие. Наблюдая за чудесами, которые совершал юноша, они начинали верить в Бога.

Святой Трифон не только исцелял от тяжелых недугов, но и избавлял населенные пункты от нашествия вредных насекомых, тем самым спасая людей от голода. Согласно преданиям, он изгнал беса из дочери римского правителя Гордиана III.

Злая сила, овладевшая душой девушки, оставила ее, как только Трифон приблизился к дочери императора. Когда Гордиан попросил Трифона показать, кто мучил его любимицу, появился огромный черный пес с горящими глазами.

На смену Гордиану пришел император Деций Траян, и гонения на православных усилились. В это время Трифон был арестован и подвергнут пыткам. Пройдя через ужасные испытания, он сохранил веру во Христа.

Палачи намеревались отсечь ему голову, но он скончался раньше, чем они привели приговор в исполнение. Известно, что его жизнь была короткой: на момент гибели ему едва исполнилось 18 лет.

Народный календарь: Трифонов день

В народе праздник, посвященный святому Трифону, называли Трифонов день, Трифон Мышегон или просто Трифон. Этот день считался семейным, и его отмечали в кругу близких.

Наши предки всегда помнили, что святой Трифон является покровителем влюбленных и супружеских пар. В Трифонов день люди изготавливали свечи, которые затем освещали в церкви на Сретение.

Также пекли вкусные пирожки со сладкой начинкой, что символизировало сладость жизни для тех, кто их отведает.

Что следует делать в Трифонов день

Ранее такие вопросы даже не возникали. Каждый православный праздник начинался с молебна в церкви. Во время молитв, обращенных к святому, чье имя вспоминают в этот день, люди просили о помощи.

У Трифона просили о поддержке в укреплении семейных уз, воспитании детей, освобождении от греховных помыслов и финансовом благополучии. Зная о чудотворных способностях святого, люди обращались за исцелением болезней.

Трифонов день считается удачным для помолвок и свадеб.

Незамужние девушки молились святому Трифону с надеждой, что он поможет найти своего суженого — такого, за которым можно пойти на край света и не пожалеть об этом.

В старину в Трифонов день проводили специальные обряды для изгнания мышей, которые выполняли сельские знахарки, обладающие знаниями в этом деле.

Трифонов день: народные приметы

Трифонов день богат приметами, связанными с любовными отношениями. Девушки специально выходили на улицу, чтобы узнать, встретится ли им в ближайшее время суженый. Если им удавалось увидеть женщину с ребенком, это считалось хорошим знаком: любовь где-то рядом.

Существуют также приметы, связанные с животными. Если в Трифонов день первым, что удастся увидеть, будет собака, это означает, что спутник окажется надежным. Если же это будет кошка — стоит обратить внимание на парня. Хорошей приметой считалось разбить стекло, особенно если это произошло случайно. С ним уходят все ссоры и разногласия.

Трифонов день также подсказывает, чего ожидать от весны и какая погода установится в ближайшее время.

Если на улице тихо, спокойно и солнечно — весна будет теплой и ранней. Если в Трифонов день идет снег, стоит готовиться к затяжным дождям, которые весной размоют дороги.

Туманный вечер на Трифона предвещает теплое утро следующего дня. Если в ночь на Трифона на небе много звезд, это может означать, что зима затянется, и весна в календарные сроки вряд ли придет.

Трифон Мышегон: что нельзя делать

В Трифонов день не следует ссориться, особенно супругам и влюбленным. Любое недоразумение может перерасти в серьезный конфликт и закончиться разрывом отношений. В это время также запрещается:

Покупать острые предметы, такие как ножи и вилки, а также играть с ними — это к несчастью.

Перешагивать через веник, метлу или кочергу — это к болезни.

Оставлять деньги на столе, то есть на виду — это к потере финансов и имущества.

Гладить приблудных котов — это может привести к тому, что супруг или влюбленный начнут «заглядываться налево».

Грустить и жаловаться на жизнь — это приведет к тому, что проблемы будут преследовать вас весь год.

Оставаться в одиночестве — это может затянуться надолго.

Спотыкаться — это предвещает безответную любовь.

Последний запрет касался незамужних девушек. В Трифонов день они следили за своей походкой, стараясь обходить кочки и другие препятствия.