Как сохранить мясо без использования холодильника?

Дом и сад
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить мясо без использования холодильника?

Одним из методов, который поможет сохранить мясо без холодильника, является помещение его в кислую среду.

 

Кулинар Инна БЕЛОУСОВА объясняет: «Это поможет снизить риск размножения бактерий. Процесс заключается в следующем: смочите мясо 9%-ным уксусом, тщательно оберните его чистой хлопчатобумажной или хлопковой тканью, затем поместите сверток в контейнер с плотно закрывающейся крышкой и уберите в темное место. Не забывайте менять ткань, пропитанную уксусом, каждые 10-12 часов».

Видео