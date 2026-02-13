Одним из методов, который поможет сохранить мясо без холодильника, является помещение его в кислую среду.

Кулинар Инна БЕЛОУСОВА объясняет: «Это поможет снизить риск размножения бактерий. Процесс заключается в следующем: смочите мясо 9%-ным уксусом, тщательно оберните его чистой хлопчатобумажной или хлопковой тканью, затем поместите сверток в контейнер с плотно закрывающейся крышкой и уберите в темное место. Не забывайте менять ткань, пропитанную уксусом, каждые 10-12 часов».