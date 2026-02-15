Бывший министр экономики, а нынче депутат Сейма от Нацобъединения Янис Витенбергс негодует: в реальности торговля с Россией идет полным ходом!

"Министр иностранных дел Байба Браже утверждает, что «наш экспорт в Россию сократился более чем на 70-80%».

Но в реальности в 2025 году только в Россию экспортировано товаров на сумму 960 млн. И «Единство» в Сейме продолжает отклонять все инициативы, чтобы сократить сотрудничество", - записал депутат в социальной сети X. Отметим, что 2024-м году в Россию было экспортировано товаров на сумму 1 млрд.37 миллионов.