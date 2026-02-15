Baltijas balss logotype
«Где же сокращение торговли с Россией?!» 2 1820

Политика
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Где же сокращение торговли с Россией?!»

Экс-министр экономики недоволен.

Бывший министр экономики, а нынче депутат Сейма от Нацобъединения Янис Витенбергс негодует: в реальности торговля с Россией идет полным ходом!

"Министр иностранных дел Байба Браже утверждает, что «наш экспорт в Россию сократился более чем на 70-80%».

Но в реальности в 2025 году только в Россию экспортировано товаров на сумму 960 млн. И «Единство» в Сейме продолжает отклонять все инициативы, чтобы сократить сотрудничество", - записал депутат в социальной сети X. Отметим, что 2024-м году в Россию было экспортировано товаров на сумму 1 млрд.37 миллионов.

#Сейм #торговля #экспорт #Байба Браже #единство #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    15-го февраля

    Латвия во внешней политике полная марионетка. Это не США - их девиз - "Нам на всё наплевать. Главное интересы США, а не мнение других".

    23
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го февраля

    А в чем проблема, собственно? Может торговцы с Россией налоги платить не хотят? Подошлите коллекторов, они быстро разберутся. Проблем то, больше разговоров.

    24
    3

