Лидер венгерской оппозиции и главный соперник Виктора Орбана на будущих выборах Петер Мадьяр (44) заявил, что стал жертвой "классического компромата российского типа" с использованием скрытой съемки.

Как рассказал политик, 2 августа 2024 года его партия "Уважение и свобода" (TISZA) организовала вечеринку для сторонников, после которой его бывшая девушка Эвелин Фогель пригласила его на другую домашнюю вечеринку, и он согласился. В пять утра они приехали в квартиру, где, как рассказывает Мадьяр, находились незнакомые ему люди, а на столе был алкоголь и вещества, похожие на наркотики. "Я не прикасался к предметам на столе. Наркотики я не употреблял. Через несколько минут мы с Эвелин прошли в комнату и вступили в добровольные сексуальные отношения", - рассказал политик.

По его словам, позже по поведению Эвелин и "усиливающемуся шантажу" ему стало очевидно, что он стал жертвой "компрометирующей операции".

Свое обращение Мадьяр опубликовал после того, как СМИ обратили внимание на веб-сайт, который намекал на скорое раскрытие информации о неком инциденте. На сайте были размещены кадры из комнаты с двуспальной кроватью и надпись "Скоро".

Мадьяр утверждает, что за компроматом стоят люди, связанные с премьером Виктором Орбаном. "Я не позволю Виктору Орбану и его людям неделями отвлекать внимание от реальности с помощью мистификации. Вам не помогут ни российские спецслужбы, ни поток фальшивых видео", - заявил он.

Глава администрации Орбана Гергели Гуляш, отвечая накануне на вопрос о веб-сайте, сказал журналистам: "Я не могу комментировать то, о чем ничего не знаю". Пресс-секретарь правительства Орбана Золтан Ковач не ответил на вопросы Reuters, отправленные по почте.

В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы. Правоцентристская партия Мадьяра "Уважение и свобода" (TISZA) опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" в большинстве опросов.