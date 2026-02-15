Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы вступили в добровольные сексуальные отношения», оправдывается венгерский политик 1 2132

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мадьяр и Орбан еще взаимно рукопожатые.

Мадьяр и Орбан еще взаимно рукопожатые.

Мадьяр утверждает, что за компроматом стоят люди, связанные с премьером.

Лидер венгерской оппозиции и главный соперник Виктора Орбана на будущих выборах Петер Мадьяр (44) заявил, что стал жертвой "классического компромата российского типа" с использованием скрытой съемки.

Как рассказал политик, 2 августа 2024 года его партия "Уважение и свобода" (TISZA) организовала вечеринку для сторонников, после которой его бывшая девушка Эвелин Фогель пригласила его на другую домашнюю вечеринку, и он согласился. В пять утра они приехали в квартиру, где, как рассказывает Мадьяр, находились незнакомые ему люди, а на столе был алкоголь и вещества, похожие на наркотики. "Я не прикасался к предметам на столе. Наркотики я не употреблял. Через несколько минут мы с Эвелин прошли в комнату и вступили в добровольные сексуальные отношения", - рассказал политик.

По его словам, позже по поведению Эвелин и "усиливающемуся шантажу" ему стало очевидно, что он стал жертвой "компрометирующей операции".

Свое обращение Мадьяр опубликовал после того, как СМИ обратили внимание на веб-сайт, который намекал на скорое раскрытие информации о неком инциденте. На сайте были размещены кадры из комнаты с двуспальной кроватью и надпись "Скоро".

Мадьяр утверждает, что за компроматом стоят люди, связанные с премьером Виктором Орбаном. "Я не позволю Виктору Орбану и его людям неделями отвлекать внимание от реальности с помощью мистификации. Вам не помогут ни российские спецслужбы, ни поток фальшивых видео", - заявил он.

Глава администрации Орбана Гергели Гуляш, отвечая накануне на вопрос о веб-сайте, сказал журналистам: "Я не могу комментировать то, о чем ничего не знаю". Пресс-секретарь правительства Орбана Золтан Ковач не ответил на вопросы Reuters, отправленные по почте.

В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы. Правоцентристская партия Мадьяра "Уважение и свобода" (TISZA) опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" в большинстве опросов.

Читайте нас также:
#выборы #СМИ #коррупция #оппозиция #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го февраля

    Понюхал, побухал, потрахался(сам признал, что потрахался), а теперь-мистификация, ну прям, как в Рижской думе.

    36
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео