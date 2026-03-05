Латышские соцсети возмущены наглостью Фонда интеграции - снял ролик об уважении к другим языкам

Дата публикации: 05.03.2026
В Латвии разгорелся скандал вокруг видеоролика о толерантности, опубликованного Фондом общественной интеграции. Критики заявили, что видео изображает латышских школьников агрессорами. После волны возмущения фонд приостановил его распространение.

В центре скандала оказался Фонд общественной интеграции (SIF), а причиной стал короткий видеоролик, созданный в рамках проекта по продвижению толерантности среди молодежи. Видео под названием «Valoda, ko saprot visi!» («Язык, который понимают все») рассказывает историю школьника, который во время перемены разговаривает по телефону с матерью на своем родном (ромском) языке. Это вызывает насмешливую реакцию другого ученика по имени Райво. Он с издевкой говорит: «Что, цыган, латышский язык забыл? Если что, главный язык здесь — латышский».

Затем сюжет переносится в другую страну. По сценарию Райво оказывается за границей — в США. Там он сам разговаривает с матерью по телефону по-латышски, и уже к нему обращается одноклассница. Девушка по имени Ханна говорит по-английски: «Эй, говори на нашем языке или вообще не говори». После этого герой испытывает неловкость и обиду, осознавая, что в Латвии сам вел себя подобным образом. Ролик заканчивается фразой: «Мы не выбираем свою национальность. Доброта — универсальный язык общения».

Видео было опубликовано в рамках проекта «Solis pretī» («Шаг навстречу»), который Фонд общественной интеграции реализует вместе с технопарком в Вентспилсе. Его цель — побуждать молодежь задумываться о взаимном уважении и терпимости.

Однако публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. В частности, в Twitter многие пользователи обвинили фонд в том, что ролик изображает латышских школьников агрессорами. Некоторые утверждали, что в реальной жизни подобные замечания якобы делают не латыши, а русскоязычные ученики. Другие писали, что даже если латышские школьники требуют говорить по-латышски, то это оправдано, поскольку в школе должен использоваться государственный язык.

К критике подключились и политики. Представитель партии «Austošā Saule Latvijai» Андрис Велпс заявил, что кампания фонда является «целенаправленной атакой на национальное самосознание латышской молодежи». По его словам, государственное учреждение за бюджетные средства производит контент, который «показывает латышских молодых людей в недостойном свете». Он также обвинил авторов ролика в игнорировании исторического контекста: «Абсолютно игнорируя последствия 50 лет русификации и нынешние вызовы национальной безопасности, видео пытается представить латышей агрессорами и тем самым подрывает их самосознание».

#образование #молодежь #социальные сети #толерантность #критика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
