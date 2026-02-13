Baltijas balss logotype
Какие садовые работы можно выполнять в феврале?

Дом и сад
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие садовые работы можно выполнять в феврале?

Февраль — это отличное время для создания или ремонта домиков для птиц, замены старых скворечников на новые, а также для очистки их от старых гнезд (скворцы ежегодно наращивают свои гнезда).

 

В это время также стоит заняться заточкой и ремонтом садового инструмента. Если вашему саду уже 8-10 лет, можно приобрести или изготовить садовую лестницу. Если не удалось купить садовый вар в магазинах, его следует приготовить самостоятельно. Не забывайте продолжать очищать крыши и другие конструкции от снега.

Покупают семена, удобрения и средства защиты растений. В конце февраля снег начинает значительно оседать, и по насту в саду становится удобно передвигаться. Обрезку следует проводить только для защитных насаждений, зеленых изгородей и других декоративных древесных пород; плодовые деревья пока лучше не трогать из-за риска понижения температуры воздуха.

В дни оттепелей рекомендуется белить водоэмульсионной краской ВС-511 стволы и скелетные ветви молодых деревьев, чтобы избежать солнечных ожогов.

