На улице столько снега. Пятилетний сын рвется кататься на санках, играть в снежки. А можно гулять в мороз?

По словам педиатра Натальи СТРИЖАКОВОЙ, идеально гулять в любую погоду, но наши зимы с их высокой влажностью требуют осторожности. Детям от трёх лет допустимо проводить на улице до 1–1,5 часа при температуре до –10...–12 °C, если погода ясная и ребёнок активен.

При повышенной влажности прогулки лучше отложить. Если же малыш просто сидит в санках, как в коляске, то время прогулки сокращается.

Педиатр также напомнила, что малышам до года лучше оставаться дома при температуре ниже –10 °C. Холодный воздух не успевает согреться в дыхательных путях, что может привести к риску возникновения ОРВИ и ларингита.

Для прогулки в мороз важен принцип многослойности: лучше надеть два теплых свитера, чем один очень толстый. Воздушная прослойка между слоями удерживает тепло гораздо эффективнее. Одежды должно быть на один слой больше, чем на взрослом.

Обувь не должна давить или пережимать ногу, чтобы не нарушать кровообращение.

Перед выходом используйте специальные кремы от холода (колд-кремы) для защиты открытых участков лица.