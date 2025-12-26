Подошел к концу этот непростой год. Мы вспоминаем самые нашумевшие преступления и расследования, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться.

1. Мошенники говорят по-латышски! И уже увели у людей 20 миллионов

Каждую неделю липовые "полицейские", "банковские клерки", "чиновники", "брокеры" сейчас выманивают у латвийцев примерно 460–500 тысяч евро. Всего в этом году мошенники уже увели у своих жертв почти 20 миллионов евро, – такие цифры на конец ноября обнародовали представители Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Латвии.

Для сравнения: за весь 2024-й год мошенники выманили 16 миллионов. Так что идут на рекорд!

Что стоит подчеркнуть особо: их жертвы – отнюдь не легковерные дурачки. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратится к подробностям недавней международной операции, в ходе которой были разгромлены несколько украинских колл-центров мошенников.

Как они работают

Как сообщила Госполиция Латвии 9 декабря совместно с коллегами из других стран была пресечена деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина).

В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии – все они разговаривали по-латышски. Так что "проверка госязыком", которую еще недавно рекомендовали латвийцам правоохранители, помочь жертвам ничем не могла. Сотрудников мотивировали так: успешно укравшие деньги у своих жертв, получали до 7% от выручки.

Промежуточный финиш: соорганизатор и пять активных исполнителей задержаны: "Организатор — 43-летний житель Киевской области — незаконно пересек государственную границу Украины и скрывается за рубежом. Он объявлен в международный розыск", — сообщила украинская полиция.

2. У пьяных водителей конфисковано уже более 2 000 автомобилей

Одно из самых громких дел по пьяным водителям: в ноябре Рижский городской суд приговорил бывшего исполнительного директора чемпионата Европы-2025 по баскетболу Кристапа Яниченока к месяцу реального тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде. Также Яниченокс на пять лет лишен водительских прав.

Кроме того, суд постановил взыскать с Кристапа Яниченокса в пользу государства частичную стоимость автомобиля "Ford Mustang Mach-E" в размере 25 тысяч евро. Однако это решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

ЧП было таким: 8 февраля этого года вскоре после 16.00 полиция получила вызов на улицу Элизабетес, 55 в Риге, где произошла авария с участием автомобиля Кристапа Яниченока и припаркованного автомобиля. В аварии никто не пострадал. Было установлено, что водитель двигавшегося автомобиля сел за руль с концентрацией алкоголя в крови в объеме 2,33 промилле.

Напомним: уже три года закон в Латвии разрешает конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей. За это время было изъято более двух тысяч транспортных средств.

Часть из этих авто попадает на аукционы в Латвии, часть отправляется в качестве подарков на Украину.

Профиль пьяного водителя с годами не меняется: это преимущественно мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, и во многих случаях управление транспортным средством связано с его основной работой.

3. Главе Валмиерского края вменяют увод 671 000 евро!

Закончено следствие по делу 5 чиновников и сотрудников самоуправления Валмиерского края, включая мэра Яниса Байкса.

Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и других уголовных преступлениях, с целью привлечь больше денег из Европейского фонда регионального развития (ERAF) и госбюджета Латвии, чем было предусмотрено законом.

Сам глава думы Валмиерского края в разговоре с журналистами ранее все отрицал.

Процесс начала Европейская прокуратура (EPPO) - первая наднациональная, независимая прокуратура Евросоюза, которая занимается преступлениями против бюджета ЕС. Для расследования EPPO передала дело в латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Что, в частности, обнаружило следствие: "Действуя в группе лиц по предварительному сговору, должностные лица предположительно обманом получили 671 299,69 евро из ERAF и государственного бюджета Латвии", – сообщил KNAB.

Но это еще не все. Муниципалитет Валмиерского края также подал запросы на выплату 2 372 713,31 евро – и эти деньги не были выплачены по причинам, не зависящим от местных властей, - указывает KNAB.

Отметим также: следствие по Валмиере - это отнюдь не единственный скандал за последнее время, связанный с делами под эгидой EPPO.

Капитул орденов в Латвии недавно принял решение лишить Креста Признания руководителя крестьянского хозяйства Vecsiljāņi Юриса Спрукулиса, который был осуждён за хищение средств Евроcоюза.

Мошенничество касалось двух проектов развития сельского хозяйства, которые были реализованы в 2019–2020 и 2022–2023 годах и администрировались Службой поддержки села. Спрукулису был назначен денежный штраф в размере 75 480 евро, а с хозяйства Vecsiljāņi будет взыскан ущерб – 425 500 евро.

4. Дело судьи Силиневичи: увод 137 000 евро

Прокуратура передала в суд уголовное дело о мошенничестве, в котором фигурируют: судья Рижского районного суда Инесе Силиневича, помощник судьи и некое лицо, не связанное с судом.

Как сообщает структура, была создана схема с фиктивным трудоустройством, с помощью которой из бюджета Судебной администрации было похищено 137 тысяч евро.

Согласно обвинению, помощница судьи суда районного уровня в конце 2006 года предложила некоему другому лицу организовать фиктивные трудовые отношения с конкретным судом. Та, понимая, что никаких рабочих обязанностей выполнять не придется, зато будут производиться налоговые платежи за якобы проделанную работу, согласилась, а также на то, что полученную зарплату она будет передавать помощнице судьи.

Всего, по данным прокуратуры, схема существовала с 2006 года по 2023 год, и за это время из бюджетных средств Судебной администрации было похищено в общей сложности 137 371,68 евро.

Что в этом контексте нельзя не отметить: судья Силиневича ранее рассматривала несколько громких дел, например, одно из дел Latvenergo, а также одно из дел о коррупции должностных лиц Рижского центрального рынка.

5. Задержаны грабители магазина часов в Вецриге

В Финляндии были задержаны трое из четырех участников группы "гастролеров" по Европе, которые в апреле 2025 года совершила вооруженное ограбление эксклюзивного магазина в Риге, похитив за несколько минут около 80 часов. Ущерб был оценен в размере около 690 тысяч евро.

Как считает следствие, налет совершила группа молодых сербов в возрасте до 30 лет, которые уже готовились к похожему нападению в Хельсинки. Налетчики уже добыли пистолет, колун и топоры.

Полиция арестовала подозреваемых во вторник, 7 октября 2025 года. Кроме всего прочего в их шкафчиках и багаже были обнаружены чёрная одежда, обувь, перчатки и три тёмных сумки-трубы, упакованные отдельно для каждого подозреваемого, а также камуфляжные капюшоны и один парик. Судя по изъятым вещам, каждый подозреваемый был снабжён необходимым снаряжением и вещами в соответствии с их заранее согласованными ролями.