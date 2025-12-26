На минувшей неделе на конгрессе Национального объединения был назван кандидат в премьеры от этой политической силы — это депутат Сейма, бывший министр экономики Илзе Индриксоне.

Разумеется, это менее харизматичный и менее известный в глазах национального электората кандидат, нежели бывший многолетний председатель данной политической силы Райвис Дзинтарс.

С другой стороны, логика в этом решении есть — Индриксоне недавно стала руководителем Нацобъединения, да и потом после премьера Силини вполне уже можно пытаться выдвигать и женщину-премьера от Нацобъединения — возможно, хуже и не будет.

Рост популярности правых

Так или иначе, но для того, чтобы побороться за пост премьера, у Нацобъединения вроде бы есть все предпосылки — мы видим, что не только в США, но и в ряде стран Латинской Америки консерваторы празднуют убедительную победу, правые политики медленно, но верно приходят к власти и в отдельных европейских странах. Причем, можно не сомневаться, что такая тенденция продолжится. На это есть несколько основных причин. Первая — растущее недовольство левой политикой, которая не приводит к экономическому прогрессу. Вторая — недовольство местными жителями засилием беженцев или точнее — экономических мигрантов.

И если еще лет 10-15 назад приезд мигрантов воспринимался, как необходимое условие для экономического роста и решения проблемы дефицита рабочей силы (прежде всего — неквалифицированной), то сейчас неконтролируемая миграция привела к таким негативным последствиям, что дефицит рабочей силы уже кажется сущей ерундой! Резкий рост преступности, создание этнических группировок, беспорядки и рост социальной напряженности — все это следствие безудержной, неразумной миграционной политики. И как следствие — рост популярности тех политиков в странах старого света, которые обещают бороться с засилием граждан третьих стран.

Примечательно, что и Нацобъединение в последнее время, не забывая и про «русский вопрос», оседлав этого конька — то есть борьбу с засилием мигрантов. Правда, пока еще, к счастью, о реальном засилии говорить рано. Но тенденция роста обладателей ВНЖ- выходцев из Азии, что называется, на лицо. И Нацобъединение видит в борьбе с ними возможность укрепить свои электоральные позиции. Впрочем, кажется, что на данном этапе избиратели еще не прониклись благодарностью к Нацобъединению за эту борьбу с мигрантами и все еще сердятся на Индиксоне и Ко за сдачу позиции по Стамбульской конвенции.

За кого латышский избиратель?

Напомним, что Нацобъединение сперва поддержало законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, а затем, когда президент вернул законопроект обратно в Сейм, Нацобъединение проголосовало вместе с «Новым Единством», «Прогрессивными» и Объединенным списком, чтобы фактически в этом Сейме данный законопроект больше не рассматривать. Итог — рейтинг в ноябре у Нацобъединения резко снизился — сегодня за эту партию готовы голосовать 5,6% избирателей.

Потерял в популярности — по этой же причине, — и Объединенный список.

Однако это не значит, что приход к власти правых в Латвии невозможен. Во-первых, до выборов еще более 10 месяцев и избиратели вполне могут «забыть» об этой истории со Стамбульской конвенцией.

Во-вторых, по крайней мере, латышский избиратель становится еще более правым — и в силу общих тенденций в мировой политике, и в силу геополитической ситуации. Латышскому избирателю «спокойнее» голосовать за национальные и даже националистические силы — они вроде бы идеалы сдать не должны.

К тому же правые избиратели консервативны и в прямом, и в переносном смысле: они редко меняют своих фаворитов. Например, недавно созданная партия Austošā saule пока может рассчитывать только на 0,6% голосов избирателей. Да, партии всего три месяца, однако уже сейчас очевидно, что едва ли политики с очень низкой узнаваемостью и минимальным политическим опытом смогут составить серьезную конкуренцию политическим звездам Нацобъединения и (или) Объединенного списка.

Конкуренция на правом фланге

Несмотря на явный кризис, свое последнее слово еще не сказали и правые центристы из Союза зеленых и крестьян.

В любом случае, мы видим, что конкуренция на правом фланге весьма высока. На свою часть латышского электората могут рассчитывать и представители «Латвии на первом месте», которые явно набрали очки после того, как не стали менять своей позиции по Стамбульской конвенции.

Очевидно, что битва за 100 мандатов в следующем Сейме будет очень жаркая, но рискнем предположить, что стабильное большинство в парламенте нового созыва получат именно правые силы. Значит ли это, что русскоязычным нужно впадать в депрессию и готовится к худшему, зная позицию того же Нацобъединения и Объединенного списка, да и «зеленых крестьян» тоже?

Скорее всего нет - как говорится, уже почти все решения по устранению того же русского языка из публичного пространства приняты и, вероятно, еще через пару лет консерваторы действительно сфокусируются главным образом на борьбе с мигрантами. Там будет ну очень большой фронт работ!

Ясно, что правые в силу объективных причин будут только укрепляться во власти.