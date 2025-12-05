Он также высказал мнение, что «для России важен такой факт, что из нее всегда эмигрировали».

Уехавший из России бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев высказался о жителях страны цитатой о рабах и господах.

По словам Васильева, он, покинув страну, предал «коммунистическую идею» о том, что все россияне «должны быть вместе и подчиняться великой воле кормчего».

«Мозги так устроены. Это нельзя переделать. Так всегда было. Это же не я писал, это писал еще Радищев, да? «Страна рабов, страна господ». Так устроено», — сказал Васильев. Его заявление опубликовано на YouTube-канале «Монреаль Live».

Он также высказал мнение, что «для России важен такой факт, что из нее всегда эмигрировали».

«Это одна из редких стран, из которой массово уезжали. И очень для меня интересный факт, что Россия — единственная страна, которая проклинает эмигрантов», — сказал шоумен.

Между тем, историк моды Александр Васильев рассказал подробности о непредвиденном задержании на американской границе из-за ограбления в Лувре. По его словам, стандартная процедура проверки заняла около 30 минут вместо потенциальных четырёх часов. На всё это время ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном. Ситуация осложнилась, когда сотрудница пограничной службы принесла его багаж, намекая на возможность депортации. Тем не менее обернулось всё благополучно. Васильев отметил, что его даже узнала одна из сотрудниц паспортного контроля. Она поделилась, как изучала моду и читала одну из его книг.

«Я не ожидал такого поворота и не был к этому готов. Потом она вернулась с улыбкой и сказала, что бриллиантов из Лувра в чемодане не нашла — это как раз был день ограбления», — вспоминает Васильев.

Ранее сообщалось, что компания историка моды Александра Васильева задолжала налоги на сумму 325 тысяч рублей (3,2 тысячи евро), что может привести к заочному аресту предпринимателя. Налоговая служба подала иск к ООО «ЛАВ» на взыскание 95 тысяч рублей. Счета фирмы в двух кредитных организациях были заблокированы и арестованы.