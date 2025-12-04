С начала этой недели по дорогам Латвии разрешено передвигаться только на автомобилях, оснащённых шинами, подходящими для зимних условий. Соблюдают ли водители это требование, проверяется в специальных рейдах. Вчерашний рейд в окрестностях Елгавы выявил тревожную картину — за три часа было задержано восемь автомобилей с неподходящими шинами. У двух машин глубина протектора была настолько мала, что с них сняли номерные знаки, и продолжить путь они смогли только на эвакуаторе, рассказывают Новости ТВ3.

Несмотря на то, что температура воздуха и погодные условия больше напоминают раннюю весну, а не зиму, требования остаются неизменными — с 1 декабря все легковые автомобили обязаны быть оснащены зимними шинами. Контроль за этим осуществляют представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с Государственной полицией.

До прибытия съёмочной группы TV3 одна из машин уже лишилась номерных знаков и прошла аннулирование техосмотра из-за критического состояния шин. Вскоре ситуация повторилась.

Был остановлен автомобиль BMW с глубиной протектора зимних шин менее 3 мм. Машину лишили номерных знаков, и продолжить путь можно было только с помощью эвакуатора.

Водитель Кристофер дал понять, что не особенно обеспокоен:

«Не знаю, как так вышло. [TV3: Обидно?] Не особо. [TV3: Урок будет?] Вряд ли. Я не обращаю внимания на такие вещи. Когда надо — меняю, когда не надо — не меняю».

Со временем у обочины выстроилась целая очередь автомобилей с нарушениями. К чёрному BMW присоединились два Volvo — у обоих глубина протектора была менее 4 мм. Это означает, что номерные знаки остались, но машины должны пройти повторный техосмотр.

«Я даже не обратил внимания. Недавно проходил техосмотр, но вот дату — 1 декабря — как-то упустил…» – рассуждает водитель Янис.

«Не знаю, как ответить. Наверное, если слишком мало, то мало. Все жалобы — к моему мужу. [TV3: Вы совсем не догадывались?] Нет, совсем. Видимо, надо поставить что-то понадежнее на зиму», – сказала водитель Кристине.

Параллельно с проверкой шин полиция проверяла и документы. Общая картина оказалась неутешительной — нарушения были выявлены почти у каждого четвёртого автомобиля.

«Картина нерадостная. Из 60 автомобилей — 14 нарушений. У шести машин аннулированы техосмотры, у двух — сняты номерные знаки из-за опасного нарушения: недостаточной глубины протектора, что угрожает и другим, и самому водителю. Был также выявлен водитель без нужной категории прав. Обнаружены транспортные средства, снятые с учёта, участвующие в дорожном движении без страховки, а также без техосмотра», – рассказал полицейский Александр.

Что касается шин, он подчёркивает: несмотря на отсутствие снега в Земгале, погодные условия обманчивы — может образовываться чёрный лёд. Поэтому каждому водителю необходимо убедиться, что шины соответствуют требованиям: «Из личного опыта — даже 4 мм – это уже опасно. Такие шины становятся твёрдыми, они старые, миллиметров не хватает».

Полиция и CSDD также напоминают: важно проверять возраст шин — ездить на шинах старше 5–6 лет не рекомендуется, поскольку резина теряет свои свойства. Рейды будут продолжаться всю зиму.

ТВ3