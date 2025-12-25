Мосгорсуд может принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной в деле о выселении из квартиры, собственницей которой признана Полина Лурье. Об этом заявила адвокат Нина Еременко.

«Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — отметила Еременко, комментируя назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы.

По словам адвоката, повторная экспертиза подтвердила, что на момент сделки Долина находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения — те же выводы, что и ранее. Однако факт нового исследования указывает на то, что суд намерен серьезно пересмотреть обстоятельства дела, а не просто формально утвердить прошлое решение.

Еременко подчеркнула, что сторона Долиной будет настаивать на уязвимом состоянии певицы во время сделки и на отсутствии должной осмотрительности со стороны покупательницы. Она также отметила, что в подобных сделках необходимо получение справки из психоневрологического диспансера, даже если речь идет о публичном лице.

Адвокат не стала давать процентных оценок шансов, но назвала их «не низкими». Она обратила внимание на то, что общественный оптимизм после возврата дела на рассмотрение может быть преждевременным — процесс еще далек от завершения, и юридическая картина может измениться.

«Сейчас складывается ощущение, что всё уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», — резюмировала Еременко.

Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.

Позднее, 19 декабря, Долина после получения требования о выселении из квартиры от ее новой хозяйки Лурье заявила в полицию о мошенничестве. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, рассказала, что певица продолжает оставаться в московской квартире, которую Верховный суд России признал собственностью покупателя.

Верховный суд РФ 21 декабря в тексте по жалобе покупательницы квартиры Лурье сообщил, что заблуждение Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Суд отметил, что пороком сделки признаются только существенные заблуждения стороны, при отсутствии которых человек, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершил бы сделку вовсе.