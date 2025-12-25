Baltijas balss logotype
Адвокат предсказывает возможную победу Долиной в городском суде Москвы 0 954

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: "Сейчас складывается ощущение, что всё уже решено. Но это не так".

"Сейчас складывается ощущение, что всё уже решено. Но это не так".

Сторона защиты будет настаивать на уязвимом состоянии певицы.

Мосгорсуд может принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной в деле о выселении из квартиры, собственницей которой признана Полина Лурье. Об этом заявила адвокат Нина Еременко.

«Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — отметила Еременко, комментируя назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы.

По словам адвоката, повторная экспертиза подтвердила, что на момент сделки Долина находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения — те же выводы, что и ранее. Однако факт нового исследования указывает на то, что суд намерен серьезно пересмотреть обстоятельства дела, а не просто формально утвердить прошлое решение.

Еременко подчеркнула, что сторона Долиной будет настаивать на уязвимом состоянии певицы во время сделки и на отсутствии должной осмотрительности со стороны покупательницы. Она также отметила, что в подобных сделках необходимо получение справки из психоневрологического диспансера, даже если речь идет о публичном лице.

Адвокат не стала давать процентных оценок шансов, но назвала их «не низкими». Она обратила внимание на то, что общественный оптимизм после возврата дела на рассмотрение может быть преждевременным — процесс еще далек от завершения, и юридическая картина может измениться.

«Сейчас складывается ощущение, что всё уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», — резюмировала Еременко.

Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.

Позднее, 19 декабря, Долина после получения требования о выселении из квартиры от ее новой хозяйки Лурье заявила в полицию о мошенничестве. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, рассказала, что певица продолжает оставаться в московской квартире, которую Верховный суд России признал собственностью покупателя.

Верховный суд РФ 21 декабря в тексте по жалобе покупательницы квартиры Лурье сообщил, что заблуждение Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Суд отметил, что пороком сделки признаются только существенные заблуждения стороны, при отсутствии которых человек, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершил бы сделку вовсе.

#недвижимость #мошенничество #суд #выселение
Видео