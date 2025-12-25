Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Эти люди находились здесь нелегально». В Техасе трое латвийцев попали в серьезные неприятности (фото) 1 1789

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Эти люди находились здесь нелегально». В Техасе трое латвийцев попали в серьезные неприятности (фото)
ФОТО: Unsplash

В Техасе арестованы трое мужчин из Латвии, которых подозревают в участии в масштабной высокотехнологичной мошеннической схеме, связанной с кражами подарочных карт. По оценкам следователей, причиненный ущерб достигает почти 14 миллионов долларов США, сообщают зарубежные СМИ.

Подозреваемых обвиняют в совершении преступлений в нескольких городах США до того, как они были задержаны в Техасе.

"Эти люди находились в стране нелегально и прибыли с целью совершения преступлений", — заявил директор FCIC Адам Колби.

Подозреваемые Кристиан Петровский, Ромуальд Чубревич и Нурмунд Улевичюс рассказали следователям, что каждый день, семь дней в неделю, похищали подарочные карты примерно из десяти магазинов и занимались этим уже с мая.

G85zzPpWoAAbEYj.jpeg

"Они крали подарочные карты с полок различных розничных магазинов", — сказал Колби. Он отметил, что изначально украденные карты не имеют никакой ценности, однако мужчины действовали особенно изощренно.

После кражи карты доставлялись в другое место, где упаковка аккуратно вскрывалась. С карт удалялся защитный слой, закрывающий уникальные коды активации.

"Код считывался и вводился в специальную программу, которую используют преступники. Эта программа позволяет отслеживать статус карты", — пояснил Колби.

Затем карты тщательно помещались обратно в упаковку, чтобы выглядеть как новые, и возвращались на полки магазинов. Как только покупатель приобретал карту и активировал ее, преступники узнавали об этом и могли немедленно перевести деньги на другие карты или использовать средства для покупки дорогих товаров.

Власти отмечают, что при задержании у подозреваемых было обнаружено более 400 подарочных карт.

Группу обвиняют в мошеннической деятельности в нескольких городах США, в том числе в Остине, Далласе–Форт-Уэрте, Хьюстоне и Сан-Антонио.

LA.LV

Читайте нас также:
#Латвия #мошенничество #преступность #технологии #кража #следствие #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    25-го декабря

    С какого перепугу они граждане Латвии? Либо враньё, либо ко всему происходящему, у них ещё и паспорта Латвии левые. У них не имена с фамилиями не соответствуют латвийцам, да и внешне не особо они как-то на нашего брата похожи. Один явный бритт, второй чечен какой-то,средний тоже не совсем славянин!

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Силовики продолжают расследование жестокого преступления. Иконка видео
Изображение к статье: Латиноамериканские бродяги. Иконка видео
Изображение к статье: Началось: спасатели получили десятки вызовов от попавших в беду жителей Латвии
Изображение к статье: В ближайшие часы Даугава в Риге поднимется на метр с лишним

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео