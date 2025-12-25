В Техасе арестованы трое мужчин из Латвии, которых подозревают в участии в масштабной высокотехнологичной мошеннической схеме, связанной с кражами подарочных карт. По оценкам следователей, причиненный ущерб достигает почти 14 миллионов долларов США, сообщают зарубежные СМИ.

Подозреваемых обвиняют в совершении преступлений в нескольких городах США до того, как они были задержаны в Техасе.

"Эти люди находились в стране нелегально и прибыли с целью совершения преступлений", — заявил директор FCIC Адам Колби.

Подозреваемые Кристиан Петровский, Ромуальд Чубревич и Нурмунд Улевичюс рассказали следователям, что каждый день, семь дней в неделю, похищали подарочные карты примерно из десяти магазинов и занимались этим уже с мая.

"Они крали подарочные карты с полок различных розничных магазинов", — сказал Колби. Он отметил, что изначально украденные карты не имеют никакой ценности, однако мужчины действовали особенно изощренно.

После кражи карты доставлялись в другое место, где упаковка аккуратно вскрывалась. С карт удалялся защитный слой, закрывающий уникальные коды активации.

"Код считывался и вводился в специальную программу, которую используют преступники. Эта программа позволяет отслеживать статус карты", — пояснил Колби.

Затем карты тщательно помещались обратно в упаковку, чтобы выглядеть как новые, и возвращались на полки магазинов. Как только покупатель приобретал карту и активировал ее, преступники узнавали об этом и могли немедленно перевести деньги на другие карты или использовать средства для покупки дорогих товаров.

Власти отмечают, что при задержании у подозреваемых было обнаружено более 400 подарочных карт.

Группу обвиняют в мошеннической деятельности в нескольких городах США, в том числе в Остине, Далласе–Форт-Уэрте, Хьюстоне и Сан-Антонио.

