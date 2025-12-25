В среду, в первый праздничный выходной, в Латвии были задержаны десять сильно находившихся в состоянии алкогольного опьянения водителей транспортных средств, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В целом за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса по административным правонарушениям и десять уголовных процессов.

У шести водителей, в отношении которых начат уголовный процесс, транспортное средство будет конфисковано, а в четырех случаях предусмотрено взыскание его стоимости.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если при проверке выдыхаемого воздуха или крови установлено, что концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

Также транспортное средство конфискуется, если его владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие одурманивающих веществ в организме. В случаях, когда транспортное средство, которым управляли в состоянии опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.