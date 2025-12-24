Госполиция разыскивает пропавшего подростка. Девушка, по последней информации, накануне села в поезд по маршруту Елгава – Рига, чтобы ехать домой, однако с 18.50 с ней больше нет связи, пишет LETA.

В Госполиции сообщили, что родившаяся в 2010 году Лига Григорьева 19 декабря ушла в Сецскую школу, а 21 декабря отправилась в Елгаву. По последней информации, вчера девушка села в поезд по маршруту Елгава – Рига, чтобы вернуться домой в Сецскую волость. Около 18.50 она отправила голосовое сообщение о том, что едет домой на автобусе, однако с этого времени на связь больше не выходит.

Рост Григорьевой около 170 сантиметров, волосы тёмно-коричневые, окрашенные, до лопаток.

Девушка была одета в чёрную куртку, юбку до колен и красный джемпер, при себе имела рюкзак.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном месте её нахождения, сообщить по телефону 112.