Хотя Xiaomi удалось в 2021 году доказать через суд свою непричастность к развитию китайского оборонного сектора, американские парламентарии опять требуют включить её в чёрный список Пентагона вместе с DeepSeek и Unitree.

Речь идёт, как поясняет South China Morning Post, о попытках включения указанных китайских компаний в так называемый раздел 1260H списка Пентагона, который содержит имена компаний, с которыми американским ведомствам и бизнесменам не рекомендуется иметь дело по соображениям национальной безопасности.

Появление имени китайской компании в списке 1260H не означает моментального введения санкций против неё, но значительно усложняет ведение ими бизнеса.

Девять сенаторов, представляющих интересы Республиканской партии США, на прошлой неделе обратились с открытым письмом к министру обороны Питу Хегсету с просьбой включить в список 1260H более десяти китайских компаний, среди которых оказались Xiaomi, DeepSeek и Unitree.

Первая производит потребительскую электронику и электромобили, вторая разрабатывает систем генеративного искусственного интеллекта, а третья известна своими человекоподобными роботами.

Кроме того, авторы инициативы предлагают включить в этот список и другие китайские компании из сектора робототехники, разработчиков чипов и представителей сегмента биотехнологий.

Xiaomi удалось в 2021 году добиться своего исключения из списка 1260H по итогам судебного разбирательства, новые обвинения в свой адрес компания тоже отвергает.