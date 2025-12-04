Baltijas balss logotype
Лишение орденов Латвии: вслед за судьей и миллиардером без награды остался сыродел 3 4573

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

ФОТО: LETA

Известный латвийский предприниматель Юрис Спрокулис, осуждённый за мошенничество, обязан вернуть латвийский орден, следует из заявления президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Секретное решение

Руководителю крестьянского хозяйства Vecsiljāņi и создателю продукта Ievas siers («Сыр Иевы») Юрису Спрокулису Крест признания был торжественно вручен в апреле 2023 года. Однако в сентябре этого года вступил в силу судебный приговор, по которому Спрокулису по делу о мошенничестве с финансированием ЕС был назначен штраф в размере 75 480 евро, а с его предприятия решено взыскать ещё 425 500 евро.

Связаны ли эти события (мошенничество и орден) неизвестно – основание решения Капитула орденов об отзыве награды подробно не раскрывается. Ранее Канцелярия президента заявляла, что решения, принятые на заседании капитула (который в Латвии раздает ордена), а также обсуждения по поводу присвоения или лишения высших государственных наград конкретным лицам не комментируются.

Впрочем, секретом не является, что орденоносец из Земгале признан виновным в мошенничестве в крупном размере. В уголовном процессе, начатом Европейской прокуратурой в 2023 году, были выявлены признаки преступления в двух проектах, софинансируемых Европейским сельскохозяйственным фондом развития.

Сам себе отдал заказ

Было установлено, что предприниматель в интересах принадлежащего ему предприятия молочного животноводства получил государственное и европейское финансирование на сумму 901 095 евро.

В уголовном процессе было доказано, что строительство сельскохозяйственных зданий в обоих проектах осуществляла не победившая в честном конкурсе сторонняя компания, как требует закон, а юридические лица, связанные с самим предпринимателем.

В объявленных его собственным предприятием фиктивных закупках предприниматель фактически выигрывал сам — с компанией, которую тайно контролировал и которая лишь формально была зарегистрирована на имя другого физического лица. За что и был наказан – оштрафован и лишен ордена.

Доска позора

Предприниматель Спрокулис стал третьим орденоносцем, оставшимся без ордена.

В 2025 году Креста признания (четвёртой степени) лишился бывший судья Улдис Крастиньш. Выяснилось, что в советские времена он сажал в тюрьму антисоветских элементов.

А в 2022 году Орденом Трех Звезд забрали у самого богатого гражданина Латвии и по совместительству российского миллиардера Петра Авена. Ему вменили в вину поддержку России в войне в Украине. Заодно у Авена отобрали звание почетного доктора Латвийского университета.

#Латвия #мошенничество #награды #бизнес #коррупция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • э
    этнограф
    4-го декабря

    о мошенничестве стало известно только потому, что бизнесмен был "орденоносец". А сколько таких бизнесменов, приближённых к власти, которые получили финансирование ЕС только потому, что так или иначе связаны с властью. Латвия - самая коррумпированная страна в Европе. По коррупции полностью сравнима с Украиной. И ещё неизвестно, кто из них впереди.

    31
    4
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    От чего же вручали ордена одним преступникам и коррупционерам? Или, кто то думает, что они до вручения орденов были белыми и пушистыми?

    38
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го декабря

    Любопытно, они эти потасканные ордена перевручают следующим? Орден секондхендной версии... мда. 🙄

    45
    2
Видео