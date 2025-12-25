Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США подтвердило, что в аэропорту Роки-Маунтин Метрополитен штата Колорадо небольшой самолёт совершил безопасную аварийную посадку в полностью автоматическом режиме. Это было первое успешное применение системы посадки Garmin Autoland вне режима испытаний.

Система экстренной автоматической посадки Garmin Emergency Autoland способна перехватывать полный контроль над полётом для посадки самолёта в аварийной ситуации, когда пилот не может им управлять. Она также может активироваться принудительно при нажатии кнопки.

Инцидент был предан огласке после того, как система передала в эфир сообщение с упоминанием «недееспособности пилота» — эта формулировка переполошила радиолюбителей, которые его слушали и записывали. Остроты добавила реплика диспетчера: «Не знаю, слышите ли вы меня, но посадку разрешаю».

Инцидент произошёл с самолётом Beechcraft Super King Air, на борту которого случилась «быстрая, неконтролируемая потеря герметизации». Пассажиров на борту не было — только пилоты, которые оперативно надели кислородные маски и приняли решение не отключать систему автоматической посадки. Она «автоматически включилась в точности так, как было задумано, когда эквивалентная высота в салоне превысила установленные безопасные уровни».

Система Garmin Autoland была представлена в 2019 году. Она самостоятельно определяет место посадки самолёта, исходя из того, что является оптимальным для успешного приземления, с учётом длины взлётно-посадочной полосы, расстояния, дальности полёта и других факторов.