Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Автопилот Garmin впервые посадил самолёт вообще без участия человека 0 411

Техно
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Автопилот Garmin впервые посадил самолёт вообще без участия человека

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США подтвердило, что в аэропорту Роки-Маунтин Метрополитен штата Колорадо небольшой самолёт совершил безопасную аварийную посадку в полностью автоматическом режиме. Это было первое успешное применение системы посадки Garmin Autoland вне режима испытаний.

Система экстренной автоматической посадки Garmin Emergency Autoland способна перехватывать полный контроль над полётом для посадки самолёта в аварийной ситуации, когда пилот не может им управлять. Она также может активироваться принудительно при нажатии кнопки.

Инцидент был предан огласке после того, как система передала в эфир сообщение с упоминанием «недееспособности пилота» — эта формулировка переполошила радиолюбителей, которые его слушали и записывали. Остроты добавила реплика диспетчера: «Не знаю, слышите ли вы меня, но посадку разрешаю».

Инцидент произошёл с самолётом Beechcraft Super King Air, на борту которого случилась «быстрая, неконтролируемая потеря герметизации». Пассажиров на борту не было — только пилоты, которые оперативно надели кислородные маски и приняли решение не отключать систему автоматической посадки. Она «автоматически включилась в точности так, как было задумано, когда эквивалентная высота в салоне превысила установленные безопасные уровни».

Система Garmin Autoland была представлена в 2019 году. Она самостоятельно определяет место посадки самолёта, исходя из того, что является оптимальным для успешного приземления, с учётом длины взлётно-посадочной полосы, расстояния, дальности полёта и других факторов.

Читайте нас также:
#авиация #самолет #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти милые человекообразные питомцы.
Изображение к статье: Под этими панелями начинается новая жизнь. Иконка видео
Изображение к статье: Выглядит как обычный паштет. Иконка видео
Изображение к статье: Назван проверенный способ ускорить смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео