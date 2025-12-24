В преддверии праздников количество мелких столкновений на дорогах заметно возрастает. В спешке кому-то вминают дверь или, двигаясь задним ходом, задевают заднюю часть другого автомобиля. Также водители, особенно на парковках у супермаркетов, нередко забывают о правиле правой руки, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Чтобы разгрузить работу Госполиции, сотрудники Латвийского бюро транспортных средств и страховщиков призывают использовать согласованное извещение в случае мелких ДТП. Недавно была внедрена инновационная возможность – заполнение согласованного извещения через мессенджер WhatsApp. Это самый простой и понятный способ быстро уладить неприятности на дороге. Как это работает?

Чтобы упростить жизнь водителям и снизить нагрузку на патрули Госполиции, Латвийское бюро страховщиков транспортных средств к концу года ввело новшество – возможность заполнить согласованное извещение через мессенджер WhatsApp.

Ссылку на чат можно найти на сайте Латвийского бюро страховщиков транспортных средств – ltab.lv, обратившись в само бюро или к своему страховщику. Оба водителя должны иметь смартфон и возможность идентифицировать себя с помощью Smart-ID или электронной подписи.

Также остаётся в силе возможность заполнить согласованное извещение через специальное приложение или воспользоваться проверенным бумажным вариантом. На данный момент данные свидетельствуют, что согласованные извещения заполняются примерно в 70% дорожно-транспортных происшествий. Однако цель – значительно увеличить этот показатель.

Напоминаем, что согласованное извещение можно заполнить, если в ДТП участвуют два транспортных средства, которые остаются на ходу и не требуется эвакуатор, никто не пострадал и не повреждено имущество третьих лиц.

TV3