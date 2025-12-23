Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пациенты эвакуированы: из-за риска для больных и медперсонала в Бауске закрыли часть больницы 1 1715

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото Бауского самоуправления.

Фото Бауского самоуправления.

Конструкции второго этажа правого крыла Бауской больницы находятся в плохом техническом состоянии, в связи с чем из соображений безопасности в больнице закрыто отделение терапии и ухода, сообщили в медицинском учреждении.

В понедельник, 22 декабря, персонал больницы выявил повреждения межэтажных перекрытий под подвесными потолками – на участке потолочной конструкции были замечены признаки повреждений несущих деревянных балок.

В больнице поясняют, что незамедлительно были приняты меры безопасности для обеспечения устойчивости и снижения рисков. Ситуация была оценена как потенциальное предаварийное состояние, в связи с чем были введены более строгие меры безопасности.

Согласно первоначальной оценке ситуации, выявленные повреждения являются результатом длительного износа и последствий предыдущего управления зданием.

Больница приняла решение немедленно прекратить работу отделения терапии и ухода на втором этаже. Из отделения были выписаны девять пациентов, ещё десять пациентов переведены в другие лечебные учреждения.

На данный момент больница не будет принимать новых пациентов в указанное отделение до принятия дальнейших решений и получения заключения сертифицированного инженера-строителя. При этом работа отделения неотложной медицинской помощи и приёма пациентов Бауской больницы не остановлена.

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация в соответствии с алгоритмом, предусмотренным Планом медицины катастроф. Осмотр сертифицированного инженера-строителя запланирован на 29 декабря.

Согласно данным Firmas.lv, оборот принадлежащего самоуправлению Бауского края ООО «Bauskas slimnīca» в прошлом году составил 5,6 млн евро, при этом предприятие понесло убытки в размере 52 000 евро. Больницей руководит Маргарита Эпермане.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #финансы #строительство #эвакуация #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    23-го декабря

    Вообще.кто.нибуть.следил.о.состоянии.всего.советского.?.или.думали.это.работает.вечно?

    21
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Силовики продолжают расследование жестокого преступления. Иконка видео
Изображение к статье: Латиноамериканские бродяги. Иконка видео
Изображение к статье: Началось: спасатели получили десятки вызовов от попавших в беду жителей Латвии
Изображение к статье: В ближайшие часы Даугава в Риге поднимется на метр с лишним

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео