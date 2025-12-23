Конструкции второго этажа правого крыла Бауской больницы находятся в плохом техническом состоянии, в связи с чем из соображений безопасности в больнице закрыто отделение терапии и ухода, сообщили в медицинском учреждении.

В понедельник, 22 декабря, персонал больницы выявил повреждения межэтажных перекрытий под подвесными потолками – на участке потолочной конструкции были замечены признаки повреждений несущих деревянных балок.

В больнице поясняют, что незамедлительно были приняты меры безопасности для обеспечения устойчивости и снижения рисков. Ситуация была оценена как потенциальное предаварийное состояние, в связи с чем были введены более строгие меры безопасности.

Согласно первоначальной оценке ситуации, выявленные повреждения являются результатом длительного износа и последствий предыдущего управления зданием.

Больница приняла решение немедленно прекратить работу отделения терапии и ухода на втором этаже. Из отделения были выписаны девять пациентов, ещё десять пациентов переведены в другие лечебные учреждения.

На данный момент больница не будет принимать новых пациентов в указанное отделение до принятия дальнейших решений и получения заключения сертифицированного инженера-строителя. При этом работа отделения неотложной медицинской помощи и приёма пациентов Бауской больницы не остановлена.

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация в соответствии с алгоритмом, предусмотренным Планом медицины катастроф. Осмотр сертифицированного инженера-строителя запланирован на 29 декабря.

Согласно данным Firmas.lv, оборот принадлежащего самоуправлению Бауского края ООО «Bauskas slimnīca» в прошлом году составил 5,6 млн евро, при этом предприятие понесло убытки в размере 52 000 евро. Больницей руководит Маргарита Эпермане.