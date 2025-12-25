Главную роль в фильме исполнила украинская актриса Марина Белоус, которая два года прожила в Латвии.

Полицейские из Латвии принимали участие в съемках фильма — договориться о том, чтобы их привлечь, оказалось даже легче, чем ожидали, говорит Кабицына-Кабьер.

«Через знакомых обратились с этой идеей, рассказали идею фильма и предложили помочь сняться, потому что не хватало мужчин на роль военных. И очень хороший ответ пришел из полиции: что они готовы, но никогда не будут сниматься в роли русских. Мы сказали: "Конечно, конечно, нет. Нам нужны только украинские военные, пожалуйста — вот два дня". И они в свое свободное время, совершенно просто так, без каких-либо оплат, потратили свое собственное время, чтобы два дня сниматься с нами».

Легко ли было здесь, в Латвии, воссоздать визуальный облик Украины? Ведь все-таки фильм рассказывает об украинских событиях, а снимали его в Риге и в Сигулде. Насколько наши локации подходят?

По словам продюсера, во-первых, повезло, что в фильме не было непосредственно Киева или каких-то конкретных городов — там были больше бомбоубежища и военные сцены. «Здесь, в Сигулде, мы нашли подходящий пейзаж, то, что визуально подходило нам», - сообщила продюсер.

Это не премьера, пояснила продюсер — фильм уже вышел два года назад, просто теперь он будет доступен и в интернете, его можно смотреть бесплатно посмотреть.