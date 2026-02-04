Baltijas balss logotype
Принц Гарри снова в тени: эксперты заговорили о новой роли герцога в США

Lifenews
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Принц Гарри снова в тени: эксперты заговорили о новой роли герцога в США

После ухода из королевской семьи и переезда в США принц Гарри рассчитывал начать самостоятельную жизнь вне строгой монархической иерархии. Однако, по мнению экспертов, полностью избавиться от статуса «второго номера» ему так и не удалось — изменилась лишь среда.

Королевский комментатор Кинси Шофилд считает, что в Голливуде герцог Сассекский рискует повторить сценарий, знакомый ему по жизни при дворе. Если раньше он оставался в тени старшего брата, принца Уильяма, то теперь, по словам эксперта, может оказаться на втором плане рядом с собственной супругой — Меган Маркл.

В интервью американским СМИ Шофилд отметила, что принц Гарри фактически сменил одну иерархию на другую. В индустрии развлечений, где ценятся личный бренд, узнаваемость и стратегическое мышление, Меган Маркл чувствует себя увереннее и действует более последовательно. Гарри же, по мнению аналитиков, пока не сумел найти чёткую роль вне привычного образа британского принца.

Последним крупным самостоятельным проектом герцога остаются мемуары Spare, опубликованные в 2023 году. После их выхода он редко появлялся в медийных и коммерческих инициативах, сосредоточившись преимущественно на благотворительной деятельности — по сути, продолжая ту же работу, которой занимался в статусе действующего члена королевской семьи.

Хотя принц Гарри периодически появляется в проектах Меган Маркл, включая эпизодические участия в её шоу на Netflix, ключевых ролей в этих инициативах он не играет. Эксперты отмечают, что без чёткого профессионального позиционирования герцогу может быть сложно выйти из тени и закрепиться в новой для себя среде.

источник

Читайте нас также:
#благотворительность #Голливуд #Меган Маркл #принц Гарри
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео