Голливудская актриса Шэрон Стоун откровенно поделилась личным опытом жизни после тяжелого инсульта, который она перенесла 25 лет назад .

Связь с душами умерших

По словам 67-летней актрисы, инсульт открыл для нее совершенно новый уровень восприятия реальности. Стоун призналась, что со временем начала ощущать связь с душами умерших, как близких, так и незнакомцев. Особенно ярко эти ощущения проявляются во время занятий живописью.

Именно так появилась серия картин Rogues Gallery, где актриса создает портреты людей из разных исторических эпох. Во время работы над полотнами она порой будто слышит голоса изображаемых. Стоун воспринимает это не как страх, а как глубокий эмоциональный диалог.

Одной из самых болезненных работ стала картина Him. По ощущениям актрисы, на холсте изображен человек, погибший при утоплении на работорговом корабле, и процесс создания портрета позволял пережить его трагедию вместе с образом.

Новый взгляд на жизнь

Несмотря на необычность такого опыта, Шэрон Стоун не считает его обузой. Напротив, актриса называет эти ощущения даром, который помог ей лучше узнать себя, обрести новый смысл в творчестве и принять новый этап жизни после десятилетий, посвященных кино.

