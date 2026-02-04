Создатель цифрового контента и предприниматель Элина Дидрихсоне опубликовала видео, в котором показала своим подписчикам нос после пластической операции, проведённой в Турции.

Элина Дидрихсоне отправилась в Турцию, чтобы осуществить мечту, которую вынашивала как минимум пять лет, — сделать коррекцию носа. Ранее она объясняла, что хочет естественную форму носа — без сильно приподнятого кончика и без выраженного изгиба.

«Я очень благодарна, что врачи смогли прислушаться к моим пожеланиям и добиться именно того результата, о котором я просила. Окончательный результат, конечно, будет заметен только через несколько месяцев, но мне нравится уже сейчас!» — написала Дидрихсоне в Instagram, добавив, что отёк и синяки сойдут, и будет ещё лучше.

В опубликованном в Instagram видео видно, как Элина, увидев свой нос, расплакалась. «Он такой маленький! Мне нравится», — говорит Элина.

Несмотря на разные мнения, Элина ранее подчёркивала, что уверена в своём решении, и отмечала, что с такой профессиональной и внимательной позицией она сталкивается впервые.