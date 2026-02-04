Новые документы Министерства юстиции США раскрывают шокирующие подробности переписки Эндрю Маунтбаттена-Виндзора с осужденным миллиардером Джеффри Эпштейном.
Фотографии принцесс Беатрис и Евгении
Согласно материалам, Эндрю отправлял фотографии своих дочерей:
-
В 2011 году принц прислал праздничную открытку с подписью: «Желаю вам много радости и счастья в это время и в наступающем году». На снимке Беатрис и Евгения улыбаются в камеру.
-
В 2012 году снова были отправлены фотографии:
- Беатрис — во время восхождения на Монблан в Альпах с подписью: «Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис поднимается на Монблан, Франция, 7 сентября».
- Евгения — во время велосипедной прогулки по Лондону в ярко-желтом флуоресцентном костюме, с подписью: «Ее Королевское Высочество принцесса Евгения, ночная велопрогулка, Лондон, 10 июня 2012 года».
Контекст
Эндрю лишился всех титулов королем Карлом III в конце прошлого года. Однако, как показывают документы, он продолжал переписку с Эпштейном даже после того, как публично заявил о прекращении контактов с миллиардером.
Оставить комментарий