Принц Эндрю отправлял Джеффри Эпштейну фотографии своих дочерей

Lifenews
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Принц Эндрю отправлял Джеффри Эпштейну фотографии своих дочерей

Новые документы Министерства юстиции США раскрывают шокирующие подробности переписки Эндрю Маунтбаттена-Виндзора с осужденным миллиардером Джеффри Эпштейном.

Фотографии принцесс Беатрис и Евгении

Согласно материалам, Эндрю отправлял фотографии своих дочерей:

  • В 2011 году принц прислал праздничную открытку с подписью: «Желаю вам много радости и счастья в это время и в наступающем году». На снимке Беатрис и Евгения улыбаются в камеру.

  • В 2012 году снова были отправлены фотографии:

    • Беатрис — во время восхождения на Монблан в Альпах с подписью: «Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис поднимается на Монблан, Франция, 7 сентября».
    • Евгения — во время велосипедной прогулки по Лондону в ярко-желтом флуоресцентном костюме, с подписью: «Ее Королевское Высочество принцесса Евгения, ночная велопрогулка, Лондон, 10 июня 2012 года».

Контекст

Эндрю лишился всех титулов королем Карлом III в конце прошлого года. Однако, как показывают документы, он продолжал переписку с Эпштейном даже после того, как публично заявил о прекращении контактов с миллиардером.

Источник

