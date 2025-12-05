Baltijas balss logotype
Сколько нужно здороваться с соседями, чтобы стать счастливым 0 187

Люблю!
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сколько нужно здороваться с соседями, чтобы стать счастливым

Ученые провели новое исследование, которое показало, что, здороваясь с незнакомыми людьми и желая им доброго утра, вы повышаете уровень счастья.

Трудно быть дружелюбным, имея столько забот и хлопот. В современном мире люди все больше уходят в себя и перестают быть открытыми к окружающим. Все меньше соседей здороваются друг с другом при встрече, а зря! Недавнее исследование ученых показало, что приветствие незнакомых людей и пожелание доброго утра повышает настроение, улучшает психическое здоровье и просто делает вас счастливее.

Большая группа из 60 тысяч человек, среди которых было 40 тысяч британцев, приняла участие в этом исследовании. Они прошли опрос о своем состоянии, настроении и ежедневных социальных привычках.

Результаты, опубликованные в журнале Social Psychological and Personality Science, показали, что люди, которые больше общались с незнакомцами, испытывали большую удовлетворенность жизнью.

Авторы исследования подчеркивают, что краткосрочные контакты, приветствия и выражения благодарности могут улучшить самочувствие. Необязательно останавливаться и разговаривать, достаточно простого приветствия или кивка.

Возможно, это происходит благодаря усилению ощущения принадлежности к обществу. Это пробуждает в людях ощущение собственной значимости и важности, что является основной потребностью каждого человека и влияет на уровень его счастья.

Также, по данным опроса Gallup, приветствие соседей может улучшить финансовое состояние и способствует успеху в карьере. Взрослые в США, которые регулярно здороваются с несколькими людьми по соседству, имеют более высокое благосостояние, чем те, кто здоровается с меньшим количеством соседей или вообще не здоровается.

#счастье #общение #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
