В Польше нашли останки мертвого дикого кабана, зараженного вирусом африканской чумы свиней (АЧС), в Лодзинском воеводстве вблизи городка Пётркув-Трыбунальски, власти не исключают диверсию. Об этом сообщило RMF24.

В регионе, где нашли останки, есть ряд ферм по разведению свиней. АЧС безопасна для человека, но представляет угрозу для свиней.

"По мнению Ветеринарной инспекции, все указывает на то, что останки мертвого животного, зараженного вирусом африканской чумы свиней, были намеренно перенесены в район разведения свиней, где ранее АЧС не случалась", – заявило Министерство сельского хозяйства.

Министр Стефан Краевский заявил, что власти не исключают диверсии.

"Мы не исключаем возможности диверсии, в частности с востока. Мы защищаем польскую сельскую местность и не допустим преднамеренного распространения вируса. Мы принимаем меры", – написал он в соцсети X.

Как сообщал bb.lv, в сентябре в Латвии забили 24 тысячи свиней, зараженных АЧС. Однако, диверсию тогда никто не заподозрил.