Создать идеальный глинтвейн можно двумя способами: подобрать правильное вино и соответствующие ингредиенты или просто добавить больше коньяка. Мы сосредоточимся на первом варианте, так как со вторым все и так понятно.

На первый взгляд, кажется, что ничего проще: покупаем недорогое красное сухое вино и следуем рецепту: сахар, корица, гвоздика, мускат, лимон — здесь возможны вариации. Но это не так просто. Вино играет ключевую роль в качественном глинтвейне. С другой стороны, выбирать «что-то более приличное» также не является оптимальным решением.

Вино должно быть устойчивым к нагреванию

Знатоки вина знают, что температура подачи имеет огромное значение. Она зависит от сорта вина и не терпит ошибок. Если вы ошибетесь на три-четыре градуса в любую сторону, это может испортить букет. Некоторые вина значительно теряют свои вкусовые качества при нагревании: проявляются спиртуозность и неприятные ароматы. Это касается, например, сортов пино нуар из различных регионов, каберне (хотя его часто рекомендуют для глинтвейна), божоле и большинства молодых вин.

Напротив, мощные полнотелые сорта красного вина — саперави, мерло, мальбек, шираз — при нагревании сохраняют свое благородство. Вряд ли они будут столь же дешевыми, как какой-нибудь «Монастырский грибок» из пакета, но качественных недорогих вариантов из этих сортов достаточно. Боитесь, что танинные вина могут оставить неприятный осадок на утро? Не переживайте, выбирайте рецепты глинтвейна с добавлением воды.

Глинтвейн из белого вина

Существует еще один интересный момент: глинтвейн можно готовить не только из красного вина. Белое тоже подойдет. Однако оно не должно быть слишком кислым, так как при нагревании кислотность усиливается. То есть алиготе — нет. А вот шардоне — да. Мускат и гевюрцтраминер также подойдут. Что касается рислинга, здесь все зависит от конкретного вина, не все рислинги имеют одинаковую кислотность. К тому же в белый глинтвейн лучше добавлять не лимон, а апельсин. И еще один важный момент: категорически запрещено использовать молотые специи — только целые палочки корицы, звездочки гвоздики и так далее. Это правило касается и красного глинтвейна, но не так критично. А вот мутный белый глинтвейн — это действительно печальное зрелище.

И, наконец, о содержании сахара. Для глинтвейна подходят сухие и полусухие вина. Это парадокс, хотя, казалось бы, мы все равно добавляем сахар. Но вкус, насыщенность и крепость имеют гораздо большее значение.