Еда и рецепты
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каковы риски употребления кориандра?

Нутрициолог Алена Денисова утверждает, что кориандр может представлять опасность для здоровья определенных групп людей.

 

По словам специалиста, семена этого растения могут вызвать аллергические реакции.

«Людям, предрасположенным к пищевой аллергии, следует с осторожностью относиться к употреблению этой приправы», — предупреждает эксперт.

Кроме того, кориандр способствует снижению артериального давления, и при его чрезмерном употреблении могут возникнуть серьезные последствия.

Также необходимо проявлять осторожность людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку кориандр может повышать кислотность желудка, отметила нутрициолог.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
