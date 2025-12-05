5 декабря христиане вспоминают святого мученика Прокопия Кесарийского, который родился в III веке и пострадал за свою веру. Этот святой, обладающий даром чудотворения, вошел в историю православия благодаря своим благим делам. В народном календаре этот день называется Прокопьев день. В старину женщины в это время искали магическую траву, способствующую избавлению от горба и небольшому росту.

5 декабря в православных храмах отмечается Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также память святого мученика Прокопия Кесарийского, чья земная жизнь завершилась в IV веке.

Согласно преданиям, Прокопий, ранее известный как Неаний, родился в Иерусалиме. Получив отличное образование, он служил чтецом в Кесарийской церкви, где занимался переводом Священного Писания на сирийский язык.

Святой исцелял людей от бесов и различных болезней. Когда наместник Палестины приказал арестовать Прокопия с целью заставить его принести жертву идолам, он решительно отказался. В результате язычники обезглавили непокорного христианина.

Прокопьев день: народные традиции

Прокопьев день имел различные названия: в некоторых регионах его называли «Вехостав» или «Прокопий зимний», в других — «Филимон» или «День Прокопия».

Если накануне наши предки проверяли санные пути, проложенные после снегопада, то в Прокопьев день смело отправлялись в путь, уверенные в отсутствии неожиданных трудностей.

В этот день было принято устанавливать зимние вехи в снегу, чтобы обозначить путь. Эти вехи служили своеобразными «маяками», помогающими путникам не заблудиться. Дороги, проложенные в Прокопьев день, считались надежными и сохранялись до весны.

Установка вех проходила с участием всей деревни. После завершения работы устраивался общий праздник, на который собирались все жители. Хозяйки приносили из дома разнообразные угощения, хвастаясь своими кулинарными навыками.

Во время Рождественского поста, который начался 28 ноября, люди воздерживались от мясных и, в некоторые дни, от рыбных блюд. Однако народ находил радость в постной пище, приготовленной из овощей и муки. В качестве замены мясным пельменям готовили вареники с начинкой из картофеля, грибов, свежей и квашеной капусты.

Прокопьев день: что можно делать

В старину наши предки утром отправлялись в церковь. 5 декабря (22 ноября по старому стилю) ставили свечи у иконы Девы Марии. Накануне, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, православные христиане чествовали Богородицу, которая подарила миру Спасителя. Родители молились Божией Матери о благополучии своих детей, особенно важно было просить о помощи для дочерей.

Также молились святому Прокопию, который защищает семьи от разлада, помогает сохранить здоровье — как свое, так и близких, а также избежать искушений. Считалось, что в Прокопьев день нужно внимательно прислушиваться к советам родственников и знакомых, так как они обязательно пригодятся в будущем.

В старину, если снегопад был обильным, женщины отправлялись в лес в поисках магической травы ефилию. Наши предки верили, что это растение помогает низкорослым людям подрасти, а тем, у кого есть горб, — выпрямиться.

Прокопьев день: народные приметы

«Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает», — говорили наши мудрые предки, которые умели предсказывать погоду по народным приметам. Они знали, что если в Прокопьев день на улице тепло, то зима будет долгой и снежной.

Если в проруби уровень воды поднялся выше льда, значит, вскоре наступит оттепель. Если волки приближаются к домам, зима будет морозной, а весна — поздней. Если галки и вороны собираются в большие стаи и летают над деревьями, значит, скоро выпадет снег. Если они садятся на землю, то ожидается оттепель.

Прокопьев день: что нельзя делать

Одним из главных запретов Прокопьева дня является запрет на финансовые операции. В это время строго не рекомендуется давать в долг деньги соседям и самим занимать их. Расставание с финансами в Прокопьев день может привести к расходам на протяжении всей зимы.

Также не следует одалживать продукты и вещи, особенно муку, крупу, соль, сахар и одноразовый текстиль. Наши предки считали, что это может привести к потере счастья и финансового благополучия.

Нежелательным подарком в Прокопьев день могут стать живые цветы. Если их все же подарили, мудрые люди советовали отнести их в нежилое помещение.

Кроме того, старцы не рекомендовали отправляться в дальний путь в Прокопьев день, так как такое путешествие может затянуться надолго.