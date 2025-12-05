Многие люди любят добавлять в чай различные травы, надеясь на их целебные свойства. Однако не все осведомлены о том, как именно эти растения воздействуют на организм. Такая незнание может негативно сказаться на здоровье, в частности, на памяти и когнитивных функциях.

Группа исследователей из Университета Нортумбрии в Великобритании провела эксперимент, чтобы выяснить, как разные травы влияют на человека. Ученые сосредоточили свое внимание на настое мяты перечной и ромашки, а также на ароматах лаванды и розмарина.

В исследовании приняли участие 180 британцев, которым предложили один из популярных национальных напитков — чай, настаиваемый с добавлением трав ромашки и мяты перечной. В начале и в конце эксперимента участники проходили тестирование на когнитивные способности и эмоциональное состояние.

Анализ собранных данных показал, что у тех, кто пил чай с мятой перечной, наблюдалось улучшение когнитивных функций и повышение настроения, сопровождающееся приливом энергии. В то же время у участников, употреблявших чай с ромашкой, был зафиксирован противоположный эффект: настой успокаивал, подавляя эмоции, и замедлял процесс запоминания.

Другой эксперимент был посвящен влиянию ароматов розмарина и лаванды. Участников разделили на две группы: одна находилась в комнате с запахом розмарина, другая — с ароматом лаванды.

После тестирования на когнитивные способности до и после эксперимента выяснилось, что аромат розмарина способствует улучшению памяти, тогда как запах лаванды, наоборот, ослабляет её. О результатах исследования ученые рассказали в статье, опубликованной на сайте университета.