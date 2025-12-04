Зубная эмаль обладает способностью поглощать ионы кальция и фтора, однако их усвоение из зубной пасты осуществляется исключительно через диффузию, которая происходит медленно из-за высокой плотности эмали.

За те несколько минут, когда мы чистим зубы, в эмаль проникает значительно меньше ионов, чем в промежутках между чистками из слюны.

При этом фтор предотвращает развитие кариеса не столько благодаря своему проникновению в эмаль, сколько за счет подавления метаболизма бактерий.