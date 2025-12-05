К концу года у людей накапливается физическая и эмоциональная усталость, и симптомы выгорания становятся все более заметными. В условиях предновогодней суеты это состояние может выбить из колеи и испортить праздник. Психологи предлагают советы, как этого избежать.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выгорание проявляется тремя основными симптомами: утомлением, утратой эмпатии и снижением трудовой продуктивности. Дополнительные признаки, указывающие на выгорание, включают рассеянность, трудности с усвоением информации, тревожность и желание побыть наедине с собой.

Чаще всего такое состояние наблюдается у перфекционистов — людей, которые испытывают непреодолимое стремление к идеалу во всем. Чтобы справиться с выгоранием, особенно в преддверии Нового года, важно прислушаться к рекомендациям профессиональных психологов, которые подойдут не только перфекционистам, но и большинству из нас.

Прежде всего, стоит разделить все предновогодние дела на несколько категорий: первостепенные и обязательные, несрочные и незначительные, обязательные, но не срочные, а также срочные, но не критичные.

Также важно определить, какие из этих задач можно делегировать другим. Это поможет сократить список дел и снизить давление обязательств.

Что касается стратегических целей, их лучше разбить на более мелкие тактические задачи, которые легче выполнить в течение дня, недели или месяца. Это поможет избежать чувства перегруженности. Например, закупка продуктов к новогоднему столу должна происходить не за один день, а в течение недели.

Результаты систематического обзора исследований, проведенных в 2022 году, показали, что регулярные перерывы на отдых в течение дня значительно улучшают концентрацию, самочувствие и работоспособность.

При этом следует минимизировать количество отвлекающих факторов. Например, старайтесь реже пользоваться телефоном. Психологи из издания The Conversation утверждают, что человек гораздо эффективнее справляется с задачами, когда его мобильный телефон находится на дне сумки, а не в кармане.