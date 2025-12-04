4 декабря православные христиане отмечают один из двенадцати ключевых праздников в истории церкви — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это событие, посвященное Деве Марии, освещает ее жизнь от рождения до замужества. В народном календаре этот день известен как Введение. В прошлом в это время начинались ярмарки, предшествующие Рождеству Христову.

История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

Родители Марии, Иоаким и Анна, долгое время не могли иметь детей. В те времена отсутствие детей в семье считалось позором и осуждалось обществом. Супруги молились каждый день, прося Бога о даровании им ребенка.

Отчаявшись, Иоаким ушел в пустыню, чтобы выплеснуть свои эмоции. Оставшись одна, Анна страдала и плакала. Когда ее вера и надежда на чудо иссякли, к ней явился ангел, который сообщил, что вскоре у них с мужем будет ребенок.

Счастливые родители пообещали, что их дитя будет служить Богу. Вскоре на свет появилась прекрасная девочка, которую назвали Марией. Она росла в семье до трех лет, а когда ей исполнилось три года, родители отвели ее в храм в Иерусалиме.

В пути маленькая Мария, ее родители и близкие родственники, пришедшие проводить девочку, провели три дня. Все это время они молились, держа в руках зажженные свечи. Мария, идущая рядом с родителями, ни разу не пожаловалась на усталость.

Когда они прибыли в храм, девочка уверенно поднялась на первую из пятнадцати ступенек и с легкостью преодолела их, чем удивила архиерея Захария, отца Иоанна Крестителя, и священнослужителей. Архиепископ уже знал, что девочка из небогатой семьи предназначена для особой миссии.

Архиерей Захария отвел Марию в алтарь, куда простые смертные не могли войти, и показал ей, где она будет читать молитвы. Иоаким и Анна вернулись в Назарет, а Мария осталась в храме, который стал для нее вторым домом. Она провела там 12 лет, изучая науки, читая Божии заповеди и обучаясь рукоделию.

Когда Марии исполнилось 15 лет, что совпадало с возрастом, когда благочестивые израильтянки выходили замуж, священнослужители задумались о ее будущем. Девушка ответила, что не собирается выходить замуж, так как дала обет оставаться девой.

Тогда архиерей Захария попросил своего пожилого родственника Иосифа взять опекунство над Марией. Чтобы все было по закону, Иосиф обручился с Пресвятой Девой, став на самом деле хранителем ее девства.

Когда начали отмечать Введение во храм Пресвятой Богородицы

Упоминание о празднике, который относится к одному из двунадесятых в православии, связано с правлением царицы Елены, построившей храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Святитель Григорий Нисский в IV веке рассказывал о важном для христиан событии.

В VIII веке праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы появился в церковных календарях и богослужебной литературе. По преданию, проповеди в этот день произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.

С IX века праздник стал широко известен на христианском Востоке. Дата торжества, сохранившаяся до наших дней, — 4 декабря (21 ноября по старому стилю).

Как отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря и накануне важно посетить храм. Праздничное богослужение включает малую вечерню, всенощное бдение (с литией) и литургию. Устав этой службы почти не отличается от устава других двунадесятых богородичных богослужений, таких как Рождество Пресвятой Богородицы и Успение Девы Марии.

Во время службы звучат специальные песнопения. Священнослужители в этот день облачены в одежду белого и/или голубого цвета. По традиции, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы в церковь приводят детей на первую исповедь, начиная с семилетнего возраста.

В проповедях священники подчеркивают важность приобщения детей к вере. В прошлом, после посещения церкви, верующие дарили своим крестникам подарки, обычно игрушки и сладости.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции

В древности этот двунадесятый праздник, ассоциировавшийся с началом зимы, считался одним из самых любимых. На Руси его просто называли Введенье. «Введенье пришло — зиму привело».

К празднованию Введения готовились заранее. Накануне начинали прокладывать санные пути, которые успевали протестировать к празднику. В это время начиналась активная жизнь, люди готовились к Рождеству Христову.

В городах и селах проводились Введенские ярмарки. Крестьяне привозили сезонные товары, сделанные своими руками: валенки, рукавицы, теплую одежду, платки, постельное белье, скатерти, деревянную посуду, сувениры — в это время все уходило с лету. На вырученные деньги покупали продукты к празднику, который полагалось отмечать широко и весело.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что можно делать

Празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы проходило с радостью. Несмотря на то, что событие совпадает с Рождественским постом, требующим определенных ограничений в еде, на столах хозяйки подавали множество блюд, приготовленных из постного теста, овощей, ягод, фруктов и меда. Согласно Уставу, в этот день разрешена рыба и немного красного вина. Наши предки считали, что это сулит достаток и спокойствие в доме.

В старину в этот день люди старались выглядеть иначе, чем в будние дни, особенно это касалось одежды: в ней преобладали белые и голубые цвета, которые традиционно ассоциируются с образом Девы Марии.

В это время устраивались игры на свежем воздухе. Конечно, зачинщиками были девушки и парни, но и взрослые не отказывали себе в удовольствии покататься на санках, поиграть в снежки или слепить забавных снеговиков и посоревноваться, у кого получится лучше.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: народные приметы

Наблюдательные люди знали: если 4 декабря на улице стоит мороз и идет снег, зима будет холодной и снежной, а лето — сухим и жарким. Если к Введению зима уже вступила в свои права, в следующем году можно ожидать хороший урожай. Если погода «хмурится», лето будет щедрым на овощи и грибы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Введение во храм Пресвятой Богородицы — особенный праздник, требующий чистоты помыслов и благих намерений. В этот день строго запрещается ругаться, сквернословить, сплетничать и выдумывать небылицы о людях. Также нельзя:

Суетиться, спешить, делать что-то наспех и на ходу. Все это может привести к неудачам и слезам.

Заниматься уборкой в доме. Вместе с мусором можно отправить прочь и деньги, и удачу, и семейное благополучие.

Рукодельничать. Болезни могут начать преследовать после этого.

Давать в долг деньги. Это может привести к финансовым трудностям, которые будет сложно преодолеть. К тому же, деньги, данные в долг, могут и не вернуться к хозяину.

На Введение наши предки опасались повышать голос не только на людей, но и на животных, считая, что это может вызвать их болезни.