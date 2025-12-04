В ночь с 5 на 6 декабря мы увидим последнее полнолуние 2025 года – «Холодную Луну». Оно будет сопровождаться суперлунием, которое станет одним из наиболее высоких и ярких до 2042 года. Луна взойдет под знаком Близнецов, символизирующим перемены.

Энергия, вызванная астрономическим явлением, поможет находить нестандартные решения и укреплять связи с людьми. Эксперты советуют направить полученные силы на саморазвитие, обмен опытом и налаживание полезных контактов. Нас ждет отличный период для обновления и гармонизации внутреннего мира через активное взаимодействие с окружающим миром. Важно повести итоги года: расставить приоритеты и избавиться от вещей, которые больше не приносят удовольствия или пользы.

Фаза убывания Луны начнется 20 декабря. К этому моменту необходимо полностью перезагрузить разум, чтобы войти в 2026-й обновленным и расслабленным.

Рассказываем, как встретить «Холодную Луну», чтобы получить необходимый приток энергии.

Что можно делать

Начинать проекты, связанные с коммуникацией и обучением.

Успеть реализовать задуманные планы. Грамотно распределите время, чтобы сосредоточиться на решении главных задач. Это позволит не только закрыть дела, но и освободить пространство для вдохновения и новых целей в 2026 году.

Завершить начатые дела.

Оставаться активным и инициативным. Пассивность в этот период может привести к внутреннему напряжению и агрессии.

Избавиться от ненужных вещей и мыслей.

Что нельзя делать

Наряжать елку. Дождись фазы убывания Луны 20 декабря. Считается, что этот день отлично подходит для оформления дома к Новому году, в таком случае праздник пройдет радостно и ярко.

Рефлексировать о несбывшихся мечтах. Наоборот, энергии Луны будет достаточно, чтобы воплотить в реальность все желания.

Проявлять агрессию по отношению к окружающим. Этот период следует посвятить эмоциональному восстановлению и приятному общению с родными и близкими.