В таком положении глаза испытывают напряжение, что действительно негативно сказывается на их здоровье.

Офтальмолог Владимир КРАЧИН поясняет: «Когда мы читаем лёжа, угол зрения изменяется, что делает его нефизиологичным.

Зрительная система испытывает трудности, особенно если читать на боку. Это может привести к астенопии — зрительной усталости, при которой становится сложно читать, писать и фокусировать взгляд.

Чтение в темноте также вредно. В условиях недостаточного освещения глаза вынуждены прилагать больше усилий для восприятия текста, что приводит к быстрой усталости. Поэтому рекомендуется читать при хорошем освещении, держа книгу прямо перед собой, избегая «вывертов».