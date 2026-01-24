В последнее время масла гхи и топленое приобретают все большую популярность. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал о различиях между этими маслами, их потенциальном вреде для организма и причинах, по которым они считаются более опасными, чем сливочное.

Сергей Вялов отмечает, что гхи и топленое масло представляют собой разные продукты, хотя и обладают некоторыми общими характеристиками. Оба являются жирами животного происхождения, получаемыми из молочного сырья путем нагревания.

«Основные отличия между этими маслами заключаются в нюансах их приготовления. Например, для гхи используются сливки, которые постепенно нагреваются. В результате происходит отделение более плотной части от воды и молочного сахара. Основной вред заключается в том, что при нагревании жиры подвергаются окислению, что делает их более вредными. То же самое происходит и со сливочным маслом, когда его превращают в топленое», — поясняет доктор Вялов.

По словам врача, в процессе нагрева любое масло теряет жидкость и становится более концентрированным. Для сравнения, Сергей Вялов приводит данные о содержании холестерина в 100 граммах различных масел. В обычном сливочном масле содержится 21 миллиграмм холестерина, тогда как в гхи и топленом масле этот показатель уже достигает 25 миллиграммов.

«Также следует учитывать, что при нагревании разрушаются витамины и питательные вещества. Поэтому в топленом масле и масле гхи значительно меньше таких микроэлементов, как фосфор, калий и кальций. Кроме того, высокая жирность этих продуктов может негативно влиять на работу сердца, печени и поджелудочной железы», — предостерегает Сергей Вялов.