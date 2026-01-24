Завтрак — это начало дня, поэтому он должен быть сбалансированным. Врач-гастроэнтеролог Анна Бадалян поделилась рекомендациями по поводу первого приема пищи и тем, что не следует есть натощак.

С каждым новым советом о завтраке информация становится все более противоречивой. Должен ли он быть легким или, наоборот, сытным, чтобы обеспечить необходимую энергию на долгое время? Если следовать рекомендациям диетологов о сбалансированности, то какие продукты стоит выбирать? Могут ли сладкоежки позволить себе лишние углеводы с утра?

Анна Бадалян считает, что натощак не следует употреблять тяжелую пищу, усвоение которой требует значительных усилий. Некоторые люди предпочитают плотно завтракать, полагая, что на обед может не хватить времени. Тем не менее, не стоит перегружать желудок с утра котлетами, жирными мясными соусами и стейками.

«Каждый прием пищи, включая утренний, должен быть максимально сбалансированным по всем необходимым макроэлементам. В рационе должно быть достаточное количество жиров, углеводов и белков. Однако оптимально не означает максимальное количество. Избыточное потребление всех важных веществ может быть так же вредно, как и их нехватка. Например, многие предпочитают утренние каши, но приготовленная на воде каша содержит лишь углеводы, что обеспечивает лишь кратковременное насыщение», — уточняет Анна Бадалян.

Для сбалансированности каши врач рекомендует добавлять в нее фрукты и ягоды, что обогатит прием пищи клетчаткой. Отличным дополнением к углеводам станут несколько ломтиков твердого сыра, орехи, яйцо и, например, ложка арахисовой пасты. Такой полноценный завтрак, по мнению гастроэнтеролога, поможет избежать ненужных перекусов и надолго избавит от чувства голода.

Анна Бадалян советует выбирать более полезные продукты и готовить на завтрак блюда, которые не только обеспечат необходимые микро- и макроэлементы, но и порадуют каждого, придавая сил на весь день.