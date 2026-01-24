Baltijas balss logotype
Как возникло название салата «Цезарь»? 0 211

Дом и сад
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как возникло название салата «Цезарь»?

На вопрос отвечает историк кулинарии и писатель Павел Сюткин:

 

— Прежде всего, отметим, что единственное, что связывает это блюдо с Древним Римом, это использование листового салата Романо. В остальном же к Гаю Юлию Цезарю этот знаменитый кулинарный шедевр не имеет никакого отношения.

Тем не менее, судьба его создателя была не менее увлекательной и полной неожиданностей. Цезарь Кардини (1896-1956) родился в Италии. После Первой мировой войны он неоднократно посещал Америку, а в 1919 году решил окончательно переехать туда. Он пробовал свои силы в ресторанном бизнесе в Калифорнии, работая в Сакраменто и Сан-Диего. Однако введение сухого закона в США в 1920 году открыло новые горизонты для предприимчивого итальянца. Он открыл ресторан в мексиканском городе Тихуана, который находился всего в нескольких милях от границы с США. Это обстоятельство сделало его заведение особенно привлекательным для американцев, так как на него не распространялись ограничения по продаже алкоголя. Вскоре Тихуана стала центром отдыха голливудской элиты, а ресторан Кардини под названием Caesar’s Palace — его изюминкой.

Согласно легенде, именно там ему пришла в голову идея нового блюда. В День независимости США, 4 июля 1924 года, заведение было переполнено американскими гостями. С напитками всё было в порядке, а вот с едой возникли проблемы. Не имея времени на раздумья, он использовал всё, что было под рукой, включая листья салата Романо. Мелко нарезав их, он полил оливковым маслом и добавил приготовленный на скорую руку соус. Слегка недоваренные яйца он смешал с чесноком, лимонным соком, вустерским соусом и тертым пармезаном. Обжаренные гренки из белого хлеба завершили композицию. Новому блюду Кардини, конечно же, присвоил своё имя.

Блюдо быстро завоевало популярность как лёгкая, но сытная закуска благодаря яйцу и маслу. В ресторане Кардини в детстве побывала Джулия Чайлд, классик американской кулинарии. Много лет спустя, будучи ведущей на американском телевидении, она вспоминала, как в детстве ей удалось попробовать это легендарное блюдо «из первых уст».

Сегодня салат «Цезарь» готовят с курицей, креветками и даже добавляют анчоусы. Однако оригинальный рецепт навсегда останется в истории кулинарии. В 1953 году парижское Эпикурейское общество признало кулинарное произведение Кардини лучшим рецептом, появившимся в Америке за последние полвека.

