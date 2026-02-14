Baltijas balss logotype
Полиция просит помочь в поисках пропавшей в Лиепае женщины 0 644

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция просит помочь в поисках пропавшей в Лиепае женщины
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция просит помощи жителей в поисках женщины, пропавшей из дома для пожилых людей в Лиепае, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, Гунта Стенкевича 1954 года рождения пропала в четверг, 12 февраля. Она вышла из дома для пожилых людей в Лиепае по адресу улица Ганибу, 135/141, и до настоящего времени не вернулась.

Рост женщины — 160 сантиметров, она худощавого телосложения, с рыжевато-седыми волосами до плеч. У нее возможны провалы в памяти и ослабленный слух.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Стенкевичи, полиция просит звонить по телефону 112.

#полиция #помощь #поиск #информация #женщина #пожилые люди #Лиепая
Оставить комментарий

Видео