Государственная полиция просит помощи жителей в поисках женщины, пропавшей из дома для пожилых людей в Лиепае, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, Гунта Стенкевича 1954 года рождения пропала в четверг, 12 февраля. Она вышла из дома для пожилых людей в Лиепае по адресу улица Ганибу, 135/141, и до настоящего времени не вернулась.

Рост женщины — 160 сантиметров, она худощавого телосложения, с рыжевато-седыми волосами до плеч. У нее возможны провалы в памяти и ослабленный слух.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Стенкевичи, полиция просит звонить по телефону 112.