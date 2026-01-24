Две женщины выступили с обвинениями в сексуальном насилии со стороны испанского певца Хулио Иглесиаса , утверждая, что инциденты произошли, когда они работали в качестве обслуживающего персонала в его роскошных домах на Карибах.

Обвинения, опубликованные после совместного расследования elDiario.es и Univision, касаются событий, предположительно произошедших в 2021 году, когда Иглесиасу было 77 лет.

Одной из женщин на тот момент было 22 года.

Согласно результатам расследования, предполагаемые инциденты произошли в принадлежащих певцу домах в Пунта-Кане и Лайфорд-Кей.

Обе женщины работали на должностях, которые требовали проживания на территории предприятия, и, по их словам, это создавало атмосферу зависимости и контроля.

Одна из обвинительниц, известная под псевдонимом Ребека, работала домашней прислугой. Она рассказала СМИ, что ее неоднократно вызывали в спальню Иглесиаса поздно ночью, и она не могла отказать.

В своих показаниях она утверждает, что ее принуждали к сексуальным контактам и подвергали физическому, словесному и психологическому насилию.

Она описала пережитое как чувство дегуманизации, заявив, что с ней обращались «как с объектом».

Ребека также утверждала, что эти встречи часто происходили в присутствии другого старшего сотрудника, и это утверждение, если оно подтвердится, вызовет дополнительные вопросы об условиях работы в доме. Вторая женщина, которую зовут Лаура, работала физиотерапевтом. Она утверждала, что Иглесиас поцеловал ее без ее согласия и прикоснулся к ее груди против ее воли.

Лаура также заявила, что во время работы она подвергалась систематическим оскорблениям, унижениям и неподобающему поведению, описав то, что она охарактеризовала как атмосферу постоянных преследований и запугивания.

Обе женщины рассказали elDiario.es и Univision, что опасались профессиональных и личных последствий, если бы высказались тогда, ссылаясь на богатство, влияние Иглесиаса и изолированность мест их работы. Журналисты, проводившие расследование, заявили, что неоднократно пытались связаться с Иглесиасом и его юридическими представителями по электронной почте, телефону и посредством письменной корреспонденции, доставленной по месту его жительства, но не получили ответа.

Они также сообщили о безуспешных попытках связаться с лицом, ответственным за управление недвижимостью, где, предположительно, произошли некоторые из инцидентов.

Однако бывший управляющий резиденции в Пунта-Кане, которого Ребека назвала своим первым руководителем, категорически опроверг эти утверждения.

Она назвала эти обвинения «чепухой» и заявила, что испытывает к Иглесиасу лишь «благодарность, восхищение и уважение», описав его как щедрого, уважительного и внимательного к женщинам человека.

На данном этапе никаких уголовных обвинений не предъявлено. Иглесиас публично не комментировал выдвинутые обвинения, и они остаются недоказанными.