Почему бывшая жена миллиардера Галицкого совершила самоубийство в тюрьме 4 2712

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Красавица Алия родила ему двух дочек.

Красавица Алия родила ему двух дочек.

Женщину обвинили в вымогательстве 150 000 000 долларов.

Экс-жену бывшего топ-менеджера «Альфа-банка» Александра Галицкого Алию, обвиняемую в вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, нашли мертвой в изоляторе временного содержания в Истре, сообщила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, это было самоубийство. «В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)», — написала Меркачева.

6 февраля Истринский городской суд постановил отправить Галицкую под арест на два месяца. По версии следствия, как минимум с июля 2024 года она угрожала бизнесмену распространением «позорящих» и иных сведений, способных причинить ему «существенный вред», требуя $150 млн. По делу о вымогательстве ей грозило до 15 лет лишения свободы. Ранее Галицкая подала иск о разделе совместного имущества, в рамках которого у ее бывшего мужа арестовали активы на 435 млн рублей ($5,7 млн), включая квартиру на Патриарших прудах, апартаменты в клубном доме «Тургенев» на Сретенке и загородный дом на Новорижском шоссе. Супруги развелись в марте 2025-го, у них остались две дочери.

Обе девочки имеют два гражданства: России и США. После развода Галицких Верховный суд Калифорнии решил, что дети останутся с матерью, которая жила вместе с ними в Подмосковье. Однако в конце мая 2025 года бизнесмен забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении. Тогда Галицкая заявила о похищении детей и обратилась к властям США, а также подала заявление в России. Позже ей удалось встретиться с дочерьми в Швейцарии, но она не смогла вернуться с ними домой, так как их документы забрал отец, говорил ее адвокат Рубен Маркарьян.

Галицкий — основатель и управляющий партнер международного венчурного фонда Almaz Capital, головной офис которого находится в Кремниевой долине в США. До марта 2022 года бизнесмен входил в состав совета директоров «Альфа-банка» вместе с миллиардерами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Галицкий покинул его после того, как ЕС ввел санкции против них из-за войны в Украине.

#права человека #развод #бизнес #смерть #самоубийства #миллиардеры #вымогательство #семейные отношения #дети
Оставить комментарий

(4)
  • EB
    Emigrants Berzins
    15-го февраля

    И вот почему мне в Латвии начихать на какие-то семейные проблемы каких-то там миллиардеров, а вот редакции BB (у которых 60% контента стырено с российских сайтов) — нет?

    8
    1
  • р
    реалист
    14-го февраля

    Галицкий - чистокровный еврей, так же как и Авен, и Фридман..

    8
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го февраля

    Не без влиятельного мужа там обошлось, 100%. Заплатил кому надо, вот дамочку приговорили или довели до этого шага. Да и сомнения мегя терзают, что она у него чтото там прямо вымогала. Ага хрупкая довольномолодая женьшина, прямо рекетир из 90х.

    19
    11
  • A
    Aleks
    14-го февраля

    Уважаю Авена Как латыш смог попасть в такую компанию как Фридман и Галицкий ?!😀😀😀

    10
    8
