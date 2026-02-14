Baltijas balss logotype
Под Огре произошел разрушительный пожар. ГПСС говорит: Работа была не из легких 0 999

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под Огре произошел разрушительный пожар. ГПСС говорит: Работа была не из легких
ФОТО: скриншот видео TV3

В четверг в одном из хозяйств Огресгалской волости вспыхнул масштабный и разрушительный пожар. Причины возгорания будет выяснять Государственная полиция, однако, к счастью, люди не пострадали.

Пожар площадью 1000 квадратных метров начался в четверг вскоре после 14:00, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Когда прибыли спасатели, здание уже сильно горело, окрестности были окутаны густым дымом, и пришлось оперативно начинать спасательные работы. На место происшествия прибыли в общей сложности шесть автоцистерн, а также дополнительная техника.

“Работа была не из легких. Это был пожар повышенной опасности”, — говорит заместитель командира Огрского подразделения ГПСС Артур Рейнхолдс, указывая, что горело хозяйственное здание с подвальным этажом.

Источник воды находился в нескольких сотнях метров от горящего здания — это был открытый водоем. Однако, чтобы работы шли быстрее, на помощь спасателям пришли местные жители, которые подвозили воду в цистернах.

Рядом с хозяйственным зданием находились и другие постройки, но, к счастью, их удалось уберечь. Пострадавших в пожаре нет.

#пожар #Латвия #ЧП #спасатели #Огре #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
