Молодежь планировала маскарад на День святого Валентина в юрмальской «заброшке», но об этом узнала полиция 0 704

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молодежь планировала маскарад на День святого Валентина в юрмальской «заброшке», но об этом узнала полиция
ФОТО: Google Maps

14 февраля, или День святого Валентина, — праздник любви. Молодежь Юрмалы хотела отметить его с размахом в месте, где находиться запрещено.

Заброшенный санаторий на проспекте Дзинтару группа молодых людей выбрала как отличное место для маскарада, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Празднование было запланировано на вечер Дня святого Валентина. Публичной информации о мероприятии нет, однако известен один почетный гость — приглашение посетить событие получила полиция самоуправления Юрмалы.

Представитель полиции самоуправления Юрмалы Дериан Бартулис с иронией отметил:

“В середине недели мы получили неформальное приглашение на мероприятие ко Дню святого Валентина, которое молодежь хочет провести в заброшенном здании. Мы обязательно примем участие и будем здесь. По нашему мнению, День святого Валентина следует отмечать в безопасных условиях со своими вторыми половинками, а не пытаться подвергать опасности свое и чужое здоровье и даже жизнь”.

С 2023 года здание имеет статус объекта, ухудшающего городскую среду и представляющего угрозу жизни. Такие заброшенные строения нередко становятся излюбленным местом хулиганов и бездомных, в том числе в последнее время среди молодежи появилась тенденция проводить время в покинутых зданиях.

Правоохранители поясняют, что этот адрес ранее не имел такой репутации и обычно люди без разрешения туда не проникают. Однако, по всей видимости, организаторы хотели его популяризировать. Чтобы этого не допустить, полиция обратилась в социальных сетях с призывом к молодежи найти альтернативное место для праздника. Судя по всему, это подействовало — организаторы увидели публикацию и перенесли вечеринку в другое место.

“По неофициальной информации мы знаем, что это мероприятие уже перенесено в Ригу. Поэтому призываем и полицию самоуправления Риги, заметив подобные действия, действовать аналогично нам, защищая общество, молодежь и всех в целом”, — сказал полицейский.

Новое место проведения в столице пока неизвестно. Однако сотрудники юрмальской полиции все равно будут дежурить у территории в субботу, а патрули рижской полиции, вероятно, будут контролировать наиболее известные среди молодежи заброшенные здания города. Передача Degpunktā призывает отмечать праздник любви в безопасных для здоровья помещениях и условиях.

#Рига #полиция #Юрмала #юмор #молодежь #безопасность #социальные сети
Видео